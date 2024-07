Calcio a 5, Matteo Piccarreta torna a vestire la maglia della CDM Futsal

Campo Ligure. Matteo Piccarreta torna alla CDM Futsal per la stagione 2024/2025.

“Matte è uno di casa – dichiarano i dirigenti della CDM -. L’abbiamo visto dare i suoi primi calci al pallone (almeno quello a rimbalzo controllato…), togliersi le prime soddisfazioni, in Under 19 e poi con la prima squadra, salire fino all’Olimpo del futsal italiano con la nostra maglia, calcando i campi della Serie A, per poi fare la scelta di provare nuove esperienze sportive, prima all’Arzignano, poi al Rapallo e infine alla Levante Futsal. Ora però, per lui è arrivato il momento di tornare e noi non potevamo che accoglierlo a braccia aperte”.

“Sono davvero molto contento di poter vestire nuovamente questa maglia – racconta Piccarreta – con cui per la prima volta ho calcato i campi da futsal. È sempre una bella sensazione poter tornare dove si è cresciuti e ritrovare una società anch’essa cresciuta, sotto ogni punto di vista. Cos’altro posso dire? Solo che non vedo l’ora di incontrare i compagni, qualcuno che ritrovo, qualcuno invece nuovo”.

Quello che ritroveremo è sicuramente un Matteo diverso. “E’ un Matteo cresciuto da un punto di vista calcistico – ammette lui stesso – che con le diverse esperienze fatte in questi anni ha potuto imparare cose nuove e anche capire di più se stesso. Per questo sarà soprattutto un Matteo più maturo”.

Laterale classe 2000, Matteo Piccarreta torna quindi a vestire la maglia della CDM Futsal a poco meno di tre anni di distanza dal suo addio, prima in prestito nella sessione invernale della stagione 2021/22, andando a chiudere la stagione con l’Arzignano e poi, per la stagione successiva, a titolo definitivo, accasandosi al PSM Rapallo in Serie C1 ligure. Nella scorsa stagione ha vestito i colori della Levante Futsal in Serie B, segnando 12 reti. La maglia numero 6 lo attende.