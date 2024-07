Genova. Ieri sera un uomo è caduto nella sua casa al sesto piano di una palazzina in via Borzoli, a Sestri Ponente, e non riusciva più ad alzarsi.

È riuscito comunque a chiamare i soccorsi e i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento con l’ausilio dell’autoscala.

Dopo averlo stabilizzato sulla barella, i vigili del fuoco l’hanno portato al piano strada utilizzando la stessa autoscala. Una volta arrivati a terra l’uomo è stato caricato sull’ambulanza.