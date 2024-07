Genova. Una ragazza di 16 anni è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale San Martino di Genova dopo essere caduta da diversi metri, dalla finestra di casa sua.

I fatti sono accaduti a Borzonasca, nell’entroterra di Genova, intorno alle 8 del mattino di oggi domenica 7 luglio.

Sul posto, sulle prime, soccorsi del 118 con l’automedica e la Croce Verde di Borzonasca. Poi è stato attivato anche l’elicottero dei vigili del fuoco per poter far arrivare la sedicenne al più presto in ospedale.

La ragazza ha riportato diversi traumi tra cui uno alla testa. Sul posto oltre ai soccorsi i carabinieri per chiarire le cause dell’incidente.