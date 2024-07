C-City, il progetto per Genova città circolare inizia con un “fashion swap party”

Genova. Presentato ufficialmente oggi negli spazi rinnovati del Genova Blue District in via del Molo 65A/r “C-City – Genova Città Circolare: tessile sostenibile”, importante progetto ideato dal Comune di Genova e Job Centre srl in qualità di soggetto attuatore, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo. La presentazione si è svolta durante una giornata di iniziative interamente dedicate allo scambio e al riuso, tra talk, laboratori creativi e swap party.

“C-City – Genova Città Circolare: tessile sostenibile” opererà a livello territoriale, con l’obiettivo di sviluppare consapevolezza e innovazione diffondendo la cultura della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare della filiera del tessile con il supporto e al coinvolgimento di attori esperti del settore, quali associazioni, scuola, università e aziende.

L’idea parte dall’evidenza degli enormi margini di miglioramento che si potrebbero ottenere con l’adozione di buone pratiche individuali o di processo, il riuso creativo dei materiali, nonché dalla comprensione di quanto le nuove tecnologie potrebbero favorire su scala locale, nazionale e internazionale in materia di consumo spropositato di tessile.

Attraverso un’azione di co progettazione territoriale e la creazione di una community aperta e inclusiva, saranno promosse attività di scouting e sostegno di start up, imprese creative e artigiane, parallelamente all’organizzazione di eventi e iniziative finalizzate allo scambio e al riuso.

«Un progetto molto ambizioso inserito nel solco della nostra strategia per l’economia circolare che punta a costruire una Città carbon free e zero waste –dichiara l’assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora– Non tutti sanno che il fast fashion è responsabile di più del 20% dell’inquinamento delle acque dolci a livello globale e della produzione di oltre un miliardo di tonnellate di gas serra, contribuendo al riscaldamento globale. Siamo sicuri che “C-City – Genova Città Circolare: tessile sostenibile” avrà un ruolo molto importante nell’applicazione, a livello territoriale, della cultura della sostenibilità e dell’economia circolare, con il coinvolgimento di scuole, Università, imprese e associazioni. Di qui al 2025 il Comune di Genova, insieme a Job Centre e con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, porterà avanti un bellissimo lavoro di squadra che aiuterà il pianeta a vincere le grandi sfide ambientali del presente e del futuro».

La presentazione alle 16,30 è iniziata con l’intervento di Aurora Magni, del comitato scientifico di Fondazione Symbola e titolare di Blumine Srl, società di ricerca e consulenza sui temi della sostenibilità nell’industria del tessile, che ha affrontato il tema della transizione sostenibile della moda tra regolamenti, direttive e voglia di cambiamento. A seguire, Eden Embafrash dello studio di consulenza stilistica e video design RACINE FASHION DESIGN PROJECT, e Barbara Lombardi con il progetto Maicestina dedicato alla creazione di abbigliamento e borse artigianali promuovendo la moda sostenibile. Nella sala, a disposizione dei cittadini per far scoprire le loro best practice, presenti anche i corner delle imprese MAIUGUALI Officina Creativa con Claudia Cavalieri e Atelier Maria Pia G. con Greta Saponaro.

Parallelamente ai live talk, al piano terra grande partecipazione del pubblico per lo swap party, un vero e proprio scambio gratuito di abiti in ottime condizioni, volto ad allungare la vita utile dei nostri capi. Gli abiti non scambiati verranno affidati a Humana People to People Italia che li valorizzerà attraverso la propria filiera per sostenere progetti sociali e ambientali nel nostro paese e nel mondo.

Per provare in prima persona l’esperienza del riciclo creativo, il laboratorio di ideazione refashion/upcycling “Re-inventare” a cura di Manuela Emmi di ReFashion ha dato la possibilità a tutti i partecipanti di portare a casa un vecchio abito o oggetto inutilizzato sotto forma nuova e utile.

L’evento ha dato il via anche a una call to action rivolta a tutti coloro che potrebbero collegarsi, interagire e contribuire allo sviluppo di una community che condivida gli stessi interessi per integrare le azioni, riconoscersi e collaborare in una prospettiva comune.

Il progetto, che si concluderà nel 2025 con un Expo Solidale, ha come obiettivo la diffusione della cultura della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare della filiera del tessile tra i cittadini e la creazione di una community attiva di associazioni, enti formativi e aziende.

Tutti i partner del progetto – Confartigianato Liguria, CNA – Federmoda, Legambiente Polis, Humana People to people, l’Università di Genova – Dipartimento di Architettura e Design e l’Istituto Duchessa di Galliera – contribuiranno attraverso la co-progettazione territoriale e saranno protagonisti attivi nella realizzazione dell’EXPO esperienziale previsto per fine febbraio 2025.

