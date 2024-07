Ha un malore e cade in una scarpata: portato in ospedale in codice rosso

Busalla. Soccorsi mobilitati dall’alba di sabato per recuperare un uomo caduto lungo una scarpata in via Pratogrande Filanda, a Busalla.

L’intervento è partito poco prima delle 6. L’uomo stava percorrendo la strada quando, nei pressi del ponticello sullo Scrivia, ha avuto un malore ed è caduto a terra, rotolando poi nella scarpata.

Sul posto è intervenuta la squadra di Busalla dei vigili del fuoco insieme con i carabinieri e l’elicosoccorso Grifo da Albenga.

L’uomo, vigile e cosciente ma dolorante in più punti, è stato assicurato alla barella per essere trasferito prima su strada e poi in ospedale in codice rosso.