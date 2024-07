Genova. L’ipotesi di un trasferimento del Buridda dall’ex Magistero di corso Montegrappa all’Albergo dei Poveri, raccontata in questi giorni dalle pagine genovesi de La Repubblica, non è una strada presa in considerazione dal centro sociale ed è un’idea che non piace neppure a buona parte del centrodestra, specialmente alla Lega.

La notizia che ha fatto tanto discutere è che l’Università volesse destinare al laboratorio autogestito Buridda un’ala dell’Albergo dei Poveri, edificio interessato da un ampio progetto di ristrutturazione che lo trasformerà in un campus delle scienze sociali.

Il motivo è che è in dirittura d’arrivo un altro progetto immobiliare sull’ex Magistero, dove da anni il Buridda ha trovato casa: lo sgombero dello spazio è dato non come imminente ma comunque abbastanza vicino nel tempo, nel prossimo autunno.

Ma dal Buridda è stato smentito categoricamente che possa esserci in atto una trattativa con l’Ateneo genovese e che la soluzione Albergo dei Poveri sia percorribile.

“Gli incontri che abbiamo avuto con il rettore, senza la presenza di intermediari, in questi mesi, non hanno portato a nessuna trattativa – si legge in una nota – abbiamo ricevuto alcune richieste, che abbiamo rispedito al mittente, e sono state fatte goffe offerte di scantinati totalmente insufficienti a contenere le attività presenti nello spazio e senza tener presente nessun tipo di riconoscimento del nostro valore culturale”.

Insomma una situazione totalmente diversa da quella che si è determinata invece per le sorti del centro sociale Zapata, trasferito momentaneamente alla Fortezza dopo una trattativa con il Comune di Genova – giunta Bucci, centrodestra – a causa del cantiere per il recupero degli ex Magazzini del Sale di via Sampierdarena. Lavori finanziati dal Pnrr e quindi da concludersi entro il 2026.

Dal centro sociale Buridda ricordano anche i fatti degli ultimi anni. “Abbiamo già visto cosa han comportato gli sgomberi, via Bertani è ancora vuota dopo 10 anni, il csoa Terra di Nessuno è stato abbattuto per trasformarlo in una landa desolata”. In effetti l’ex facoltà di Economia a due passi da Corvetto non è più stata rilanciata dopo lo sgombero realizzato al tempo del governo di Marco Doria, dopo vari tentativi di operazioni immobiliari. Per quanto riguarda lo spazio ex Tdn in via Bartolomeo Bianco al Lagaccio sono invece in corso i lavori di costruzione di un “polo dell’economia circolare” voluto da Amiu (altra opera Pnrr).

L’ipotesi del Buridda all’Albergo dei poveri non piace, per altre ragioni, alla Lega cittadina. “Aprire la porta a chi non ha rispetto per gli altri e per le regole non ha senso – si legge in una nota di Francesca Corso, segretaria della Lega per la provincia di Genova e assessora alle Politiche giovanili, e di Edoardo Di Cesare, capogruppo della Lega in municipio Centro Est – “non possiamo sostenere chi non rispetta le norme di convivenza civile e le leggi vigenti, occupando abusivamente gli edifici”.

“Offrire loro uno spazio in un’Università legittimerebbe le loro cattive pratiche e potrebbe portare a situazioni di disordine e mettere a rischio la sicurezza di studenti e personale universitario – conclude Di Cesare – non bisogna dare alternative a chi imbratta la città, occupa abusivamente ed è in continuo contrasto con le autorità senza rispettare alcuna regola del vivere civile”.