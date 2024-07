Genova. Era stato licenziato a maggio, ma nonostante questo ha continuato a sfruttare l’ex ruolo di broker assicurativo per far sottoscrivere polizze auto.

Per questo motivo un genovese 40enne, con precedenti di polizia, è stato denunciato dai carabinieri di Forte San Giuliano. L’accusa è di truffa: l’uomo, dopo il licenziamento da parte di una nota società assicurativa, ha continuato a intascare somme di denaro destinate al rinnovo di polizze sulle autovetture con scadenze successive al suo licenziamento.

I proprietari delle auto, ignari del licenziamento, continuavano a versare i premi assicurativi con bonifici sul suo conto, per un totale di 1.700, senza ricevere la copertura. La vicenda è emersa in seguito alle denunce sporte dalle vittime che si erano accorte della truffa dopo essere state fermate dalle forze di polizia, per i controlli stradali di routine, che le avevano informate dell’assenza della copertura assicurativa.