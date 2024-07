Genova. C’è l’albergo gestito da decenni dalla stessa famiglia a Bolzaneto, in Valpolcevera, la trattoria tipica di Nervi e la storica farmacia di via Buozzi, l’iconica pasticceria di via Galata, ma anche gli specialisti in chiavi e serrature di Sottoripa, il serramentista di San Fruttuoso e lo studio di architettura di Albaro. Tutti baluardi della tradizione genovese, tasselli fondamentali del tessuto economico locale entrati ufficialmente a far parte dell’albo ufficiale delle botteghe storiche e dei locali di tradizione del Comune di Genova.

Con i nuovi ingressi e la consegna delle targhe, le imprese genovesi riconosciute ufficialmente come botteghe storiche e locali di tradizione sfondano la soglia dei 100 e salgono a 103. Le targhe sono state consegnate venerdì mattina nel corso di una cerimonia a Palazzo Tursi cui hanno partecipato l’assessore al Commercio e Artigianato Paola Bordilli, il segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia, i rappresentanti degli istituti liguri del ministero della Cultura, Segretariato Regionale Mic Liguria, Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, associazioni di categoria del commercio (Ascom, Confesercenti) e artigianato (Cna e Confartigianato).

Le nuove botteghe storiche genovesi

Per essere riconosciute come storiche e ottenere la certificazione e la targa, le attività devono essere in esercizio da almeno 70 anni e avere preservato gran parte degli arredi, attrezzature ed elementi architettonici d’epoca. Anche documenti come manoscritti, stampe e immagini conservati nel negozio contribuiscono ad attestarne la storicità, valutata anche sulla base del contesto storico e ambientale in cui l’attività viene svolta.

La domanda va presentata alla Camera di Commercio e viene valutata da una commissione composta da rappresentanti di Comune, Camera di Commercio, Ministero della Cultura, associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato (Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA). Un apposito tavolo tecnico, composto da funzionari ministeriali e della Camera di

Commercio, si occupa poi di verificare che le attività abbiano i requisiti richiesti. L’albo è stato istituito nel 2011 e contava inizialmente su 14 botteghe, cresciute in modo esponenziale via via che sono pervenute le domande. A oggi salgono quindi a 70 le Botteghe storiche e a 33 i Locali di tradizione, per un totale di 103 imprese riconosciute nell’Albo, che rappresentano la storicità e le tipicità del territorio.

Le nuove botteghe storiche, come detto, sono 13, non soltanto negozi, ma anche alberghi e ristoranti:

Farmacia Giusto di via Bruno Buozzi 59r

Trattoria del Parroco via Righetti 2-4-6 r

Ristorante Vittorio al mare di via Belvedere Edoardo Firpo 1

Trattoria La Ruota di via Oberdan 213-215r

Les Gourmandises via Sapello 26/28r

Albergo Nazionale di via Gallino 25r,

Panarello, via Galata 67r

Gioielleria Cavo, via San Lorenzo 101

Steri & c. gli artigiani delle chiavi, via Sottoripa 125r

Pedemonte materiale elettrico, via Del Campo 54/56r

Ostaja San Vincenzo, via San Vincenzo 64, Genova

Bernardini Legno, via Tripoli 2r, Genova

Studio d’arte e architettura Albertella, via Orsini 14/1a

I nuovi locali di tradizione

Per essere invece riconosciute come “locale di tradizione”, le imprese devono essere in attività da almeno 50 anni e attestare il contributo al mantenimento di buone prassi e alla trasmissione delle tradizioni nel settore di attività.

I 9 nuovi locali di tradizione sono nove, tra bar, alimentari, librerie e negozi:

Gelateria Chicco di via Oberdan 120r

Bar Buzzi, via Celesia 134r, Genova Rivarolo

Alimentari Nicora, via Struppa 334/336r

Libreria San Paolo di piazza Matteotti 31/33r

Gioielleria Natoli, via XX Settembre 137r

Hb Cafè, via Balbi 145r

Istituto Ottico Isolani, corso Buenos Aires 75r

Drogheria Campanella, via della Libertà 73r

Corsetteria Bottino, via Colombo 25r, Genova

“Siamo molto fieri di aver nominato oggi un folto numero di imprese che entrano ufficialmente a far parte dello speciale Albo, esperienza unica in Italia, nato per tutelare questa nostra ricchezza e tramandarla alle generazioni future – ha detto l’assessora al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli – Abbiamo lavorato molto in questi anni per promuovere e valorizzare queste importanti realtà cittadine e l’adesione sempre più numerosa ci riempie di orgoglio. Oltretutto queste imprese crescono di numero non soltanto nel nostro centro storico, ma in tutto il territorio, segnale di grande fermento e di attenzione costante al tema della tradizionalità e storicità dei nostri esercizi”.

“In questi anni – ha detto il segretario generale Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia – la Camera di Commercio e le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato hanno lavorato al fianco del Comune di Genova e degli Uffici del MIC per far emergere le tante eccellenze presenti sul territorio e farle conoscere in Italia e all’estero”.

“Confcommercio è molto orgogliosa e felice di avere così tanti associati che entrano a far parte delle Botteghe Storiche e dei Locali di Tradizione – ha aggiunto il presidente di Confcommercio Alessandro Cavo – è il giusto riconoscimento a più vite di lavoro, storie di famiglie che hanno tenuto alto il nome del commercio e dell’artifgianito cittadino. Una buona pratica riconosciuta in tutta Italia e che sta andando avanti da tanti anni, diventata una vera e propria attrazione di cui andiamo molto fieri”.