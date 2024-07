Genova. Si aggiravano per il mercato rionale di Marassi prendendo di mira le persone intente a fare acquisti, rubando non soltanto contanti ma anche bancomat e carte di credito.

A notarli, e poi ad arrestarli, è stato un poliziotto libero dal servizio. La coppia, due uomini provenienti dalla provincia di Milano, ha sottratto denaro a due persone sotto gli occhi di un ispettore della Squadra Mobile, che dopo avere avvisato i colleghi della IV Sezione – Contrasto al Crimine Diffuso ha avviato un pedinamento.

Nel tempo trascorso a osservarli a distanza, l’ispettore ha visto che i due hanno derubato un 50enne che aveva appena effettuato un prelievo al bancomat e un anziano in procinto di entrare in chiesa in piazza Martinez.

Quando i poliziotti sono arrivati hanno bloccato e arrestato i due e restituito portafogli e denaro ai proprietari.