Genova. In una giornata in cui a Genova città si è “boccheggiato” tra nubi basse e umidità a livelli di saturazione, nel tardo pomeriggio di domenica 7 luglio, in alcune aree circoscritte dell’entroterra alcuni nubifragi hanno cambiato la situazione in maniera radicale nel giro di poche decine di minuti.

Forti precipitazioni, quelle che ormai siamo abituati a definire come esempi di “bomba d’acqua”, hanno picchiato soprattutto nei Comuni di Masone e di Ceranesi, al confine tra Liguria e Piemonte. A Masone le rilevazioni di Arpal hanno raggiunto quasi 120 millimetri di pioggia in un’ora.

Nella zona delle Capanne di Marcarolo, tra Ceranesi e Voltaggio, i millimetri sono stati addirittura 150/h.

La struttura temporalesca, indebolita, si è poi spostata verso la zona di Crocetta d’Orero e verso la valle Scrivia.

L’effetto della bomba d’acqua è stato immediato: rivi e torrenti completamente secchi o quasi si sono ingrossati fino ad avere ondate di piena. Queste si sono percepite chiaramente anche nelle zone a valle, verso le foci, come a Pegli o Voltri dove il mare ha presto assunto tonalità marroncine con un’enorme macchia visibile dall’alto.

Situazione critica anche nell’Alessandrino dove però il maltempo non era inatteso: come da allerta diramata dall’Arpa e poi dalla Protezione civile di Alessandria, intorno alle 16,30 di domenica 7 luglio una cella temporalesca ha oscurato il cielo della città scatenando una tempesta di vento, pioggia e grandine.

Strade e marciapiedi allagati in vari quartieri, qualche tettoia scoperchiata, disagi registrati anche sull’autostrada A26 e sulla A21.