Genova. La scuola media Gaslini di via Bolzaneto presa di mira dai vandali.

Lunedì mattina, quando il personale è arrivato all’istituto di via Bolzaneto, ha trovato diverse aule messe a soqquadro, con il mobilio distrutto e le pareti deturpate da scritte.

È stata quindi fatta una segnalazione ai carabinieri, che sono arrivati sul posto per un sopralluogo e i rilievi. Non risulta sia stato rubato qualcosa, ma in mattinata è stato fatto l’inventario per capire se sia stata portata via dell’attrezzatura.

I danni sono comunque ingenti, e sarà necessario chiamare una ditta per ripulire le pareti dalle scritte, oltre che sostituire i mobili danneggiati. I carabinieri stanno conducendo le indagini sull’accaduto nel tentativo di risalire ai responsabili.