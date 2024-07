Genova. Bolzaneto in festa per il compleanno di due cittadine speciali: le gemelle Rina e Vera, che il 16 luglio hanno compiuto 100 anni e che sono state celebrate tutto il quartiere.

Ai festeggiamenti, organizzati da Nadia Superina, hanno partecipato i tanti amici delle gemelle e le istituzioni: l’appuntamento era per le 18 davanti all’abitazione di Rina e Vera, in salita Brasile, insieme con la banda musicale di Bolzaneto. Una “serenata” sotto il balcone, una grande sorpresa per le due centenarie, che hanno ricevuto anche la visita del presidente di Municipio, Federico Romeo, e dell’assessora al Commercio e alle Tradizioni del Comune di Genova, Paola Bordilli.

“Le gemelle Rina e Vera sono nate a Sampierdarena e si sono trasferite a 8 anni a Bolzaneto, due quartieri a cui sono particolarmente legate – è stato il momento di Bordilli – Con orgoglio mi hanno mostrato le pergamene ricevute per i 60 anni dal primo voto delle donne e loro, con orgoglio, hanno votato da cittadine che amano da 100 anni i luoghi dove vivono. Che bellissimo pomeriggio”.

“Questo pomeriggio ho portato i saluti del nostro Municipio alle gemelle di Bolzaneto, Rina e Vera, che hanno compiuto 100 anni – ha aggiunto Romeo a corredo di una foto che lo ritrae in loro compagnia – Grazie di cuore a loro per la grande ospitalità e alla loro splendida famiglia. Tanti auguri di cuore alle nostre meravigliose gemelle dal sorriso grande”.

La serenata sotto casa delle gemelle Rina e Vera

A rendere ulteriormente omaggio alle due gemelle centenarie è stata l’arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca, che ha inviato una lettera di auguri. “Tanti tanti tanti amici hanno festeggiato con grande gioia i 100 anni di Rina e Vera. Grazie a tutti. Grazie alla mia bella famiglia, grazie zie Rina e Vera”, ha commentato l’organizzatrice dei festeggiamenti, Nadia Superina, che aveva annunciato la sorpresa sui social per coinvolgere quante più persone possibile.