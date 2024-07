Genova. È passato poco più di un mese dalla morte del piccolo Elia, ucciso a tre anni dalla SEU, rara sindrome causata da un ceppo di Escherichia Coli. E Marco e Sonia, i suoi genitori, hanno mantenuto la promessa che si erano fatti: trasformare la tragedia nell’opportunità di impedire che se ne verifichino altre simili.

La battaglia dei due genitori ha preso infatti la forma di un progetto ancora in fase di sviluppo, ma che ha già un nome e una linea da seguire: si chiama ‘Il trenino di Elia’, e ha il duplice obiettivo di informare e sensibilizzare arrivando, se possibile, a un disegno di legge che imponga l’obbligo di apporre sui prodotti caseari etichette più chiare ed esaustive, che riportino la netta distinzione tra quelli a latte crudo o a latte pastorizzato.

La storia del piccolo Elia

Elia infatti è morto dopo avere mangiato un formaggio non pastorizzato, prodotti che in bambini molto piccoli possono causare un’infezione intestinale batterica che sfocia nella già citata SEU, la sindrome emolitico-uremica, una grave e rara malattia che, per l’Istituto Superiore di Sanità, è la causa più importane di insufficienza renale acuta in età pediatrica.

Nella sua causa tipica, spiega l’Istituto Superiore di Sanità, la SEU rappresenta la più grave complicanza di infezione intestinale batterica causata da ceppi di Escherichia Coli. Si trasmette principalmente per via alimentare consumando alimenti contaminati, tra cui carni poco cotte o latticini non sottoposti a pastorizzazione. Ed è stato proprio il consumo di un latticino non pastorizzato a causare la sindrome nel piccolo Elia, morto all’ospedale Gaslini lo scorso 21 maggio dopo la corsa in ospedale la mattina di Pasquetta.

Marco e Sonia, entrambi volontari di Croce Rossa, hanno vissuto ogni fase del calvario del loro bimbo, dai primi sintomi ai disperati e purtroppo vani tentativi dell’equipe del Gaslini di salvargli la vita. E quando sono stati costretti a lasciarlo andare hanno deciso di impegnarsi per far sì che quanto accaduto a lui non capiti più.

“È fondamentale che i genitori sappiano i rischi che si corrono facendo mangiare ai bambini più piccoli latticini prodotti con latte crudo non pastorizzato, ma è più importante sensibilizzare i produttori locali: se hanno un cliente che potrebbe avere bambini di età inferiore a cinque anni devono consigliare i prodotti pastorizzati. Sulle etichette non c’è un dettaglio tra quelli a latte crudo e quelli a latte pastorizzato e questa cosa deve cambiare – avevano raccontato a Genova24 – Porteremo avanti questa battaglia spingendo affinché venga introdotto l’obbligo per tutti di apporre etichette chiare sui latticini prodotti con latte crudo. Sulle confezioni di formaggio potrebbe esserci il simbolo di un bambino piccolo barrato, per esempio una cosa semplice e immediata”.

Un disegno di legge per imporre etichette più chiare

La coppia, residente ad Arenzano, sta già lavorando in questa direzione: “Vogliamo arrivare a un disegno di legge che imponga etichette per i prodotti lattiero-caseari a latte crudo con la dicitura ‘I formaggi a latte crudo possono essere pericolosi per i bambini sotto i 10 anni, esclusi i formaggi a lunga stagionatura’ e un simbolo di immediata lettura di un cerchio rosso sbarrato con l’immagine stilizzata di un bambino e la scritta 0-10 anni – spiegano – Stiamo cercando appoggi presso i politici locali, in prima persona il nostro sindaco che si è reso molto disponibile per le attività da svolgere sul territorio e anche politici regionali e parlamentari. Siamo fiduciosi e magari abbiamo una visione utopistica, ma crediamo fermamente che, qualora venisse proposto un disegno legge specifico, dovrebbe essere accolto da tutti gli schieramenti, poiché è una problematica che può colpire chiunque”. Marco e Sonia sono pronti anche a lanciare una raccolta firme, fissandosi l’obiettivo di arrivare a 500mila firme in sei mesi.

Il secondo obiettivo, ugualmente importante, è “far conoscere la SEU a tutte le persone che direttamente o indirettamente hanno a che fare con l’alimentazione dei bambini – spiegano ancora – Vorremmo organizzare qualche manifestazione in estate, visti anche i turisti, così da divertire i bimbi presenti e cogliere l’occasione per poter parlare con i genitori, nonni, parenti, consegnando brochure che stiamo cercando di elaborare con l’aiuto di pediatri”.

In questo senso hanno già ideato e proposto al Comitato Croce Rossa Liguria, con preghiera di estendere la richiesta al Comitato Nazionale, di poter integrare gli incontri formativi proposti alla popolazione con un corso informativo sui rischi relativi alla alimentazione in età pediatrica e della SEU. Il Comitato ha recepito positivamente la proposta, presentata anche ai vertici nazionali dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, e il corso verrà presto valutato dal consiglio. In contemporanea la coppia si sta impegnando per diffondere il più possibile il messaggio.

“Essendo stati scout, abbiamo anche contattato le segreterie Nazionali e Regionali di AGESCI, CNGEI e AIC (Associazione Italiana Castorini) – raccontano – I fini di queste associazioni sono la crescita e lo sviluppo di valori e stili di vita sani di bambini e di ragazzi attraverso attività all’aria aperta. In casi di campi estivi cucinano anche i pasti per cui abbiamo ritenuto utile metterci in contatto per sensibilizzarli affinché possano prendere le dovute precauzioni, con preghiera di estendere il messaggio anche ai genitori dei bimbi e dei ragazzi. Proprio oggi abbiamo ricevuto dall’AGESCI Sicilia la risposta positiva, e questo riscontro ci ha emozionato poiché il trenino di Elia è in viaggio per l’Italia”.