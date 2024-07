Sestri Levante. Sono fissati per lunedì 15 luglio alle 14 i funerali della piccola Yasmine Mekkaoui, la bambina di sette anni morta annegata durante una gita a Sesta Godano con il centro estivo della cittadina del Tigullio.

Le esequie si terranno nel centro giovanile “Casette Rosse” di via Bruno Primi, e per l’occasione il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, ha dichiarato il lutto cittadino, disponendo che le bandiere esposte nelle sedi comunali siano a mezz’asta per tutta la giornata e che gli uffici comunali osservino un minuto di silenzio alle ore 14 di lunedì. Lo stesso invito è stato rivolto a commercianti e cittadini.

L’autopsia sul corpo della piccola è stata eseguita venerdì, e i primi risultati confermano l’annegamento. Saranno però necessari ulteriori accertamenti per escludere altre cause che potrebbero avere contribuito al tragico epilogo. La procura della Spezia, intanto, ha iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo quattro educatrici che hanno accompagnato i 25 ragazzi nella gita a Sesta Godano e il bagnino della struttura.

La tragedia risale al 5 luglio. La piccola era stata trovata priva di conoscenza in una delle piscine, ed è in fase di accertamento anche quanto è rimasta senza supervisione e quanto tempo è rimasta in acqua. Soccorsa dalle educatrici abilitate alle manovre di rianimazione, dal personale addetto al salvamento, dai militi della Croce Rossa e dalla Guardia medica, era stata portata al Gaslini in elicottero, ma la situazione era apparsa subito disperata: la morte è stata dichiarata il giorno successivo.

Il sindaco Solinas aveva da subito espresso solidarietà e vicinanza alla famiglia Mekkaoui, composta da papà, mamma e 5 figli, e l’intera comunità di Sestri Levante si è raccolta intorno ai genitori: “Siamo attoniti e impotenti di fronte al muro della morte e lo siamo ancora di più davanti all’incomprensibilità di quanto è accaduto a questa bambina di sette anni, strappata improvvisamente all’affetto della mamma, del papà, delle sorelle e dei fratelli – aveva detto Solinas – Con grande commozione e affetto, tutta la città di Sestri Levante si stringe intorno a loro. Chi crede, ma anche chi non crede, dica una preghiera per i genitori e i familiari affinché possano essere sostenuti nel portare questo peso”.