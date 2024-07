Bimba di 6 anni quasi annegata in piscina: grave al Gaslini di Genova

Genova. Una bambina di appena sei anni ha rischiato di annegare in una piscina a Sesta Godano. Dopo il recupero in acqua e la rianimazione a bordo vasca, la piccola è stata trasferita al Gaslini di Genova dove lotta ancora per la vita.

L’episodio risale alle 14.15 di ieri pomeriggio quando la piccola è stata notata dal bagnino della struttura priva di sensi in acqua. Il giovane, 16 anni, l’ha immediatamente tirata fuori dall’acqua e ha cominciato le manovre rianimatorie, stando a quanto riferito dalle autorità sanitarie la bimba era in arresto cardiaaco. Non ha esistato un secondo e, guidato dalle indicazioni telefoniche dell’infermiere della Centrale Operativa, il bagnino ha iniziato subito la rianimazione cardiopolmonare e applicato il defibrillatore semiautomatico.

Intanto, sono state inviate sul posto la Croce Rossa di Sesta Godano e l’automedica Delta 3 di Brugnato. Medico e infermiere del 118 hanno continuato la rianimazione avanzata sul posto fino all’arrivo dell’elicottero Drago da Genova. Dopo 50 minuti il cuore della bambina ha ripreso a battere. In condizioni serie, è stata trasportata all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova.