Genova. Da oggi tutti i piccoli viaggiatori che volano per la prima volta partendo da Genova possono ottenere uno speciale certificato di “battesimo del volo”, creato dall’Aeroporto di Genova in collaborazione con Flying Angels Foundation: un ricordo prezioso e un gesto concreto di aiuto per far volare un bambino in emergenza sanitaria verso le cure salvavita di cui ha bisogno. L’iniziativa “battesimo del volo” permetterà ai bambini in partenza da Genova di ottenere un certificato che attesta il loro primo volo.

Battesimo del volo, come richiederlo

Per richiedere il certificato di “battesimo del volo” basterà rivolgersi, il giorno stesso della partenza, alla Biglietteria al piano partenze. Il certificato verrà rilasciato in cambio di una piccola donazione a favore di Flying Angels Foundation ETS, l’unica organizzazione non profit specializzata nel trasferimento aereo di bambine e bambini gravemente malati che necessitano di cure salvavita non disponibili nei loro paesi di origine.

Collaborazione tra Colombo e Flying Angels

Si rafforza così la collaborazione concreta tra Aeroporto di Genova e Flying Angels Foundation, che si è consolidata negli anni anche attraverso iniziative quali “Il Pesto è buono”, che dal 2017 ha permesso di raccogliere oltre 31mila euro, grazie alle donazioni dei passeggeri che hanno imbarcato nel proprio bagaglio a mano uno o più barattoli di pesto.

Progetto Angeli custodi

Dal 2022 l’Aeroporto di Genova aderisce inoltre al progetto “Angeli Custodi”: nello scalo Genovese è infatti a disposizione una figura di riferimento in grado di fornire assistenza ai piccoli passeggeri dei voli finanziati da Flying Angels Foundation e ai loro accompagnatori, nel periodo di transito all’interno dell’aerostazione. In poco più di 2 anni hanno usufruito di questo importante servizio, presso l’aeroporto di Genova e gli altri aeroporti italiani coinvolti, 170 bambini gravemente malati, per arrivi, partenze o scali.