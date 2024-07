Sestri Levante. Tutto pronto a Sestri Levante per la tradizionale Barcarolata, in programma sabato 13 luglio nella splendida cornice della Baia del Silenzio. Un appuntamento ormai diventato una tradizione che verrà condotto dall’illusionista Enrico Balsamo.

Dai tradizionali gozzi alle agili lancette, ogni imbarcazione sarà allestita con cura e creatività dai barcaioli. L’inizio della serata è previsto alle 21. Come da tradizione, dopo l’annuncio tanto atteso dei vincitori dell’edizione 2024, ci sarà uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo sopra la Baia del Silenzio con un gioco di luci e colori unico e imperdibile.

La giuria, composta da Gian Paolo Benedetti, presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Ianni, assessore agli Eventi e Turismo, Federica Genovese, comandante della Polizia locale di Sestri Levante, Mario Lo Presti, comandante della Guardia di Finanza tenenza di Sestri Levante, Sergio Maddalena, comandante della Capitaneria di porto di Sestri Levante, Giada Conti, capitano della Compagnia dei Carabinieri di Sestri Levante e il giornalista genovese Mauro Boccaccio, avrà il compito di valutare le imbarcazioni e di assegnare i premi in palio.

L’evento è organizzato dal Comune di Sestri Levante con il patrocinio e il contributo di Regione Liguria, sotto la direzione artistica di Flying Donkeys Productions, con il supporto logistico di Mediaterraneo Servizi e la collaborazione della Lega Navale Italiana sez. Sestri Levante per la segreteria organizzativa.

“Siamo giunti alla vigilia della Barcarolata, uno degli eventi più attesi dell’estate per Sestri e non solo. Dopo il successo della scorsa edizione, il Leudo tornerà a fare da sfondo e palcoscenico alla serata che si preannuncia ricca di divertimento. Il pubblico presente si lascerà stupire dalla fantasia e dalla creatività, caratteristiche che i barcaioli dimostrano sempre, sorprendendo le migliaia di persone presenti in Baia del Silenzio – commenta l’assessore agli Eventi e Turismo, Giuseppe Ianni – Lo scorso anno gli spettatori hanno partecipato attivamente allo spettacolo interagendo con il presentatore in un’atmosfera vivace e coinvolgente che siamo sicuri che si riproporrà anche quest’anno. A coronare la serata, lo spettacolo pirotecnico finale che illuminerà con la sua magia la Baia di Levante, uno dei luoghi più suggestivi del mondo”.

“Quella di quest’anno sarà un’altra grande edizione della Barcarolata e faccio quindi i miei più sinceri complimenti agli organizzatori: è un evento ormai che fa parte della tradizione seppur nato solamente negli anni ’60 quasi per gioco, nel corso del tempo però si è trasformato in un vero e proprio carnevale sul mare che attira migliaia di turisti curiosi di vedere le tantissime e simpaticissime imbarcazioni che salpano le acque della mervigliosa Baia del Silenzio”, aggiunge l’assessore regionale al Turismo, Augusto Sartori.

“Un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento e un sentito ringraziamento ai partecipanti della Barcarolata che continuano a tramandare questa tradizione. È giunto il momento di salpare, di accendere le luci e di dare inizio allo spettacolo! Grazie ancora a tutti gli sponsor per il sostegno e la vostra partecipazione”, hanno detto invece Chiara Fiorini e Vito D’Onghia, fondatori di Flying Donkeys Productions.

“Sono onorato e felice di essere stato scelto come presentatore della Barcarolata di Sestri Levante di quest’anno. È un privilegio poter ricoprire il ruolo di “padrone di casa” di un evento così importante e significativo per la Liguria. Ringrazio il Comune e l’organizzazione per la fiducia riposta in me; farò del mio meglio per rendere questa edizione indimenticabile”, conclude Enrico Balsamo.