Bimba sviene per un colpo di calore in spiaggia, portata d’urgenza all’ospedale Gaslini

Genova. Paura oggi pomeriggio per una bambina di un anno e mezzo che aveva perso i sensi mentre si trovava coi familiari su una spiaggia di Arma di Taggia nell’Imperiese.

La piccola è stata colpita da un colpo di calore e ha accusato un malore. Sul posto sono intervenuti i militi di Matuzia Emergenza, l’automedica Alfa 2 del 118 e la Capitaneria di porto di Sanremo.

All’arrivo dei soccorritori la bimba ha ripreso conoscenza, ma per precauzione è stato comunque deciso il trasporto in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Data la distanza, per portare la bambina in ospedale si è alzato in volo l’elisoccorso Grifo da Villanova d’Albenga.