Balneari, il Comune di Chiavari mette a gara le concessioni: 13 aree interessate

Chiavari. Via libera del Comune di Chiavari alla procedura, ad evidenza pubblica, per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime temporanee. In totale sono sei gli stabilimenti balneari, sei le spiagge libere attrezzate ed una colonia marina interessate dalla procedura.

A seguito dei lavori di riqualificazione del litorale e degli interventi di ristrutturazione della piscina del Lido, entrambi attualmente in corso, l’amministrazione comunale ha deciso di assegnare le 13 aree per un orizzonte temporale contenuto, ovvero sino al 31 dicembre 2027, tranne per la zona del Lido che sarà data in concessione fino al 31 dicembre 2026.

“L’obiettivo è migliorare la qualità dei servizi demaniali, con maggiori investimenti e lo sviluppo di servizi al pubblico, potenziando così anche l’offerta turistica cittadina. Una sistemazione generale degli arenili, con più spiagge libere, gare non basate su criteri di rialzo economico ma solo su offerte di qualità, valorizzando da un lato l’imprenditorialità, la sostenibilità, l’accessibilità e dall’altro le dotazioni a disposizione, l’esperienza nel settore e la qualità dei servizi – spiega il sindaco Federico Messuti – In un panorama nazionale complesso in merito alla normativa Bolkestein, abbiamo dato avvio ad una procedura che consentirà ai futuri gestori di arrivare in tempo all’inizio della prossima stagione balenare, evitando così anche disservizi alla cittadinanza e ai turisti”.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 10 ottobre 2024, gli avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente e gli uffici sono a disposizione per fornire maggiori informazioni e dettagli.