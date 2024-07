Autorità portuale, primo comitato di gestione con l’ammiraglio Seno: sbloccati i finanziamenti ai camalli

Genova. Dopo le dimissioni di Paolo Piacenza da commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, indagato per abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta della procura di Genova per corruzione che ha portato ai domiciliari l’imprenditore della logistica portuale Aldo Spinelli e il governatore Giovanni Toti e in carcere l’ex presidente dell’authority portuale Paolo Emilio Signorini, ieri è iniziata operativamente l’era Massimo Seno, nominato ai vertici di Palazzo San Giorgio il 13 giugno scorso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti coadiuvato dal commissario straordinario aggiunto Alberto Maria Benedetti.

L’ammiraglio, infatti, ha presieduto per la prima volta “in un clima di positiva e proficua collaborazione”, come riporta in una nota la stessa Adsp, la riunione del Comitato di Gestione. Come primo atto, il board ha riconosciuto alla Compagnia CULMV “Paride Batini” e alla Compagnia CULP “Pippo Rebagliati” contributi per il reimpiego in altre mansioni del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali. “Con queste delibere – si legge nella nota – è così riconfermata l’importanza sostanziale della formazione continua per restare al passo con le evoluzioni tecnologiche nel campo delle operazioni portuali e potenziare le competenze professionali indispensabili per garantire livelli di efficienza e sicurezza sempre maggiori sulle banchine di Genova e Savona-Vado”.

“Il Comitato ha, altresì, approvato una serie di provvedimenti di gestione demaniale che vanno nella direzione di garantire la corretta fruizione degli ambiti portuali e demaniali in genere – conclude la nota – in un momento peraltro caratterizzato da investimenti importanti la cui convivenza con le attività portuali richiede una opportuna regia da parte della AdSP per salvaguardare i livelli di traffico e occupazionali del sistema portuale”.