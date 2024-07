Autonomia differenziata, in Liguria nasce il comitato per chiedere il referendum abrogativo

Genova. Si è riunito lunedì pomeriggio nella Casa del Sindacato in via San Giovanni d’Acri 6 il coordinamento ligure nato a sostegno della raccolta firme per il referendum abrogativo sull’autonomia differenziata.

Del coordinamento regionale fanno parte Acli, Anpi, Arci, Auser, AVS, Demos, CGIL, Federconsumatori, Italiaviva, Legambiente, Libera, Linea condivisa, Lista Sansa, M5S, PD, Più Europa, Possibile, PSI, Rete studenti medi, Rifondazione comunista, Sinistra italiana, Sunia, Tavolo No Autonomia Differenziata, Udi, Udu, UIL, UISP, Verdi.

Il coordinamento ligure è la declinazione sul territorio del comitato nazionale, e si prefigge di raccogliere entro il 30 settembre le firme per cancellare la legge Calderoli sull’autonomia differenziata.

“Sul piano fiscale la Liguria avrà problemi importanti perché dai dati 2019 della Banca d’Italia (ultimi disponibili) emerge come la nostra regione abbia un residuo fiscale pro capite positivo di 578 euro – fanno sapere dal comitato – e ciò significa che vengono trasferite più risorse dallo Stato centrale in Liguria rispetto a quelle devolute in tasse, condizione molto distante ad esempio dalla Lombarda dove ogni cittadino lascia allo Stato ben 5.662 euro o dal vicino Piemonte che contribuisce per 785 euro pro capite e questo significa che se passa l’autonomia verranno tagliate risorse fondamentali per garantire servizi essenziali”.

Il comitato lancia l’allarme sul fatto che il taglio di risorse al welfare che si determinerebbe agisce su una regione che ha già il primato di essere la più anziana d’Italia e quindi di avere la necessità di risorse adeguate e che ha un calo demografico costante della popolazione che inciderà sulle entrate fiscali”. Nel 2013 l’età media dei liguri era di 48,1 anni con una percentuale di over 65 del 27,7 per cento. Dopo 10 anni si è arrivati a 49,5 anni e 28,9 per cento. In questo arco temporale abbiamo perso 84.303 abitanti e siamo passati da 1.591.939 del 2013 a 1.507.636 del 2023″.

Nel prossimo fine settimana partirà anche in Liguria la raccolta firme con il seguente quesito: “Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n.86, ‘Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione’?”.

“L’invito a firmare è esteso a tutti i liguri per scongiurare un disegno politico scellerato, che spacca il Paese ed è privo di giustizia sociale”, concludono i sindacati.