Autonomia differenziata, oggi la raccolta firme per il referendum davanti a palazzo di giustizia

Genova. “La Legge sull’autonomia differenziata avrà pesanti ricadute sul comparto della giustizia che subirà pesante trasferimenti di materie e funzioni con gravi conseguenze su operatori del comparto e sui cittadini”. Così Luca Infantino, segretario generale Fp Cgil Genova, a margine della raccolta firme a sostegno del referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata che si è svolta questa mattina davanti a palazzo di giustizia.

Un esempio di come la legge sull’autonomia potrà cambiare gli elementi di garanzia nel comparto della giustizia è dato dalla figura del giudice di pace. “L’autonomia differenziata porterà alla regionalizzazione di figure come quella del giudice di pace e delle figure amministrative di pertinenza, ufficio che è nato per garantire a tutti i cittadini una fruibilità agevolata rispetto alla gestione ordinaria – commenta ancora Infantino – . Fruibilità che con la legge Calderoli risulterà diversificata da regione a regione”.

A porre la firma a sostegno del referendum abrogativo per il sì al referendum anche magistrati, dirigenti del comparto, avvocati. Si può firmare anche online al sito www.referendumautonomiadifferenziata.com