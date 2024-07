Autonomia differenziata. La UIL FPL: “Pronti a combattere contro una riforma ingiusta che farà precipitare la sanità ligure”

Genova. Nel corso del consiglio regionale della UIL FPL Liguria, la segretaria generale della UIL FPL Rita Longobardi ha espresso la profonda preoccupazione per la gestione della sanità in Regione, che alle prese con una politica bloccata dalla recente tempesta giudiziaria, rischia di affrontare le grandi sfide del futuro con le mani legate.

“Mentre il governo rilancia l’autonomia differenziata, si sta già scatenando la guerra tra poveri per accaparrarsi il già insufficiente personale sanitario – commenta Longobardi – la fragilità politica della Liguria è solo uno degli esempi che troviamo in tutta Italia, da Nord a Sud: con un buco nel bilancio di 200 milioni di euro, l’autonomia differenziata rischia di aprire la falla definitiva in questa nave bucherellata che è la sanità italiana” conclude.

“L’assessore alla sanità conosce bene la situazione della Liguria – fa eco Milena Speranza, segretaria generale UIL FPL Liguria- ci auguriamo che partecipi con noi alla raccolta firme per abrogare questa riforma assurda, che amplierà le già esistenti disuguaglianze tra Nord e Sud del Paese minando l’unità della nazione e l’intero sistema sanitario” conclude.