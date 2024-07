Autonomia differenziata, il 26 luglio convegno a Genova col ministro Calderoli

Genova. Venerdì 26 luglio, alle ore 11.00, nella sala Liguri nel Mondo, in via Fieschi 15, a Genova, si terrà un convegno sull’autonomia differenziata con il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana, il vice sindaco del comune di Genova Pietro Piciocchi.

A darne notizia sono i consiglieri regionali della Lega. “L’autonomia differenziata rappresenta un’importante opportunità per le regioni. Nell’incontro che abbiamo organizzato come gruppo regionale Lega Liguria Salvini, avremo modo di fornire un quadro chiaro e dettagliato dell’Autonomia differenziata e discutere quali saranno i vari vantaggi per le regioni. Con un confronto aperto alla società civile verranno spiegati tutti i prossimi passaggi che porteranno all’attuazione dell’autonomia”, spiegano.

“La Liguria è stata una delle prime Regioni italiane a sostenere il percorso verso l’Autonomia differenziata. Un momento di confronto sulla legge entrata in vigore il 13 luglio, l’apice di una battaglia storica vinta dalla Lega che conferirà maggior potere decisionale alle Regioni migliorando la gestione locale e offrendo risposte più mirate alle necessità di ciascun territorio”, concludono.