Genova. Domani, lunedì 15 luglio, scatta l’anticipo della gratuità per gli anziani over 70 residenti nella Città metropolitana di Genova che potranno viaggiare gratis sugli autobus della rete Amt a partire dalle 7.30 del mattino, con un anticipo di due ore rispetto a quanto stabilito dalla politica commerciale sperimentale partita il 15 gennaio scorso.

Dal 15 luglio fino al 31 agosto, per assicurare alle fasce di popolazione più fragili di poter uscire nelle ore meno calde in considerazione delle attuali condizioni climatiche caratterizzate da temperature elevate, la gratuità partirà dalle ore 7.30 del mattino.

La misura, funzionale alla tutela della salute pubblica, è stata disposta dal sindaco metropolitano Marco Bucci, di concerto con gli assessori a protezione civile e mobilità del Comune di Genova, Sergio Gambino e Mattero Campora. La decisione di rendere gratis gli autobus per gli anziani (ascensori e metropolitana lo sono già e senza limiti per i residenti a Genova) è stata presa insieme alla dirigenza Amt.

Per fare fronte alle ondate di calore ed evitare che gli anziani prendano l’autobus nelle ore più calde per le loro commissioni e considerato che in questo periodo dell’anno i mezzi pubblici non sono affollati, tra le 7 e le 8, dai ragazzi che vanno a scuola, dunque l’estensione delle fasce orarie in cui i bus Amt sono gratis per gli anziani a Genova e provincia.

Finora sono state solo un paio le giornate segnalate dal ministero della Salute come a rischio sul fronte delle ondate di calore ma nella settimana che si apre, secondo i previsori meteo, il rinforzo dell’anticiclone porterà a condizioni tipicamente estive e a un rialzo delle temperature: le massime supereranno i 30 gradi sia a Genova in città sia in alcune zone meno ventilate dell’interno.

Si ricorda che per poter viaggiare gratuitamente sulla rete Amt occorre essere dotati di CityPass, fisico o dematerializzato sullo smartphone. La tessera fisica può essere richiesta anche sul sito Amt con la possibilità di scegliere l’opzione della consegna a casa. Per tutte le informazioni consultare www.amt.genova.it.