Aumento di furti con spaccate alle auto dei turisti, scattano i controlli in borghese

Genova. La polizia locale ha registrato nelle ultime settimane un incremento vertiginoso di furti con “spaccate” dei vetri ai danni delle auto parcheggiate lungo il perimetro del centro storico.

Per questo gli agenti hanno organizzato alcuni servizi in borghese. Nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 luglio, appunto, sono stati eseguiti controlli capillari, monitorando in particolar modo le macchine con targa straniera.

E’ emerso, infatti, che gli autori dei furti prendono di mira principalmente le autovetture di turisti nella speranza che in macchina ci siano borse e valigie con contenuto di valore.

Nel cuore della notte, alle ore 1:30 circa, due uomini hanno “spaccato” i vetri di un’autovettura con targa slovacca parcheggiata in piazza Caricamento e si stavano apprestando a rubare il contenuto quando i tre operatori di polizia locale sono intervenuti arrestando uno dei due per tentato furto aggravato in concorso e resistenza.

L’arrestato è un cittadino tunisino inottemperante al decreto di espulsione e già noto alle forze dell’ordine. Il secondo uomo è riuscito a fuggire ma sono in corso indagini per riuscire a identificarlo.

Il proprietario dell’autovettura è rintracciato in un albergo poco distante.

“L’attento studio del fenomeno e la profonda conoscenza del territorio ad opera del Nucleo Centro Storico hanno permesso di dare una risposta in tempo reale nel contrastare questo tipo di reati che nel colpire i turisti stranieri danneggiano non solo le vittime ma anche l’immagine della città». Lo afferma l’assessore comunale alla Sicurezza e Protezione Civile Sergio Gambino. «L’impegno della Polizia Locale – conclude Gambino – cui va il mio ringraziamento, prosegue per rendere Genova una città più sicura per tutti”.