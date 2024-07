“Aumenti irrisori e premi irraggiungibili”, i lavoratori di Costa Edutainment in sciopero il 5 luglio

Genova. I lavoratori di Costa Edutainment spa incroceranno le braccia venerdì 5 luglio dalle 10 alle 14.

In programma anche un presidio di protesta davanti all’Acquario di Genova a partire dalle ore 10. Lo annunciano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs.

“Nonostante numeri da record dei visitatori e dividendi da capogiro per gli stakeholder, ai lavoratori che, specialmente nei durissimi mesi della pandemia, hanno contribuito a superare momenti molto complicati non viene concesso un premio economico con parametri accessibili e una giusta equiparazione che crei uniformità tra tutti i dipendenti − commentano in una nota congiunta Nicola Poli Roberta Accorrà per Filcams, Silvia Michela Avanzino e Sara Riccardi per Fisascat e Cristina D’Ambrosio per UilTucs − le proposte che l’azienda ci ha fatto sono ai limiti del ridicolo: aumenti irrisori e premi irraggiungibili, che non solo non riflettono l’impegno dei dipendenti, ma non tengono neppure conto dell’inflazione”.