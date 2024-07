Atletica leggera, Tommaso Mondello è campione italiano Allievi nel lancio del martello

Molfetta. Tommaso Mondello si è laureato campione italiano nel lancio del martello categoria Allievi nella kermesse in scena nel weekend a Molfetta, in Puglia. Una grande soddisfazione per il giovane atleta del Cus Genova, in netta crescita nelle ultime stagioni.

Una gara, quella dei Campionati Italiani Allievi, cominciata in salita da parte del lanciatore, allenato da Mattia Superina. Nonostante questo, con controllo e lucidità, il recordman ligure tra gli Allievi al quinto lancio ha ottenuto la misura di 62.52 che l’ha proiettato in testa. Una misura che gli ha permesso di conquistare lo scudetto Allievi nel martello e che, ancora una volta, gli ha garantito l’accesso agli Europei Under 18 di Banská Bystrica, in Slovacchia.

Queste le sue parole al termine della gara: «Confesso che non è stata una vittoria scontata. In parte per il fatto che fossi al primo anno di categoria e in parte per l’inizio di gara con misure nettamente sotto la mia media che mi trattenevano solamente al quarto posto. Nonostante ciò, grazie ai consigli del mio allenatore Mattia e la presenza di famiglia e amici, non mi sono abbattuto e sono riuscito a superare nuovamente il minimo europeo. Salendo così in prima posizione ho confermato la mia presenza in Nazionale ai campionati Europei di Banská Bystrica che si svolgeranno dal 18 al 21 luglio fiero di rappresentare il mio Paese».