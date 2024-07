Assegnato il premio Attilio Viziano alla miglior tesi di laurea su“La buona gestione delle Imprese”

Genova. Mercoledì 10 Luglio 2024 nella sede dell’Università di Genova in Via Balbi 5 alla presenza del Magnifico Rettore Prof. Federico Delfino e della Prorettrice Vicaria Prof.ssa Nicoletta Dacrema è stata consegnato il Premio di Laurea messo a disposizione dal Gruppo Viziano in ricordo del suo fondatore Ing. Attilio Viziano.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Gruppo Ligure dell’ Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID) del quale l’Ing. Attilio Viziano è stato Presidente, era finalizzata ad offrire un Premio ad un laureando dell’Università di Genova che avesse trattato, nella sua tesi, temi connessi alle buone pratiche d’impresa, con particolare riferimento alle politiche ESG, identificando i fattori chiave che contribuiscono alla buona governance aziendale utilizzando metodi di ricerca quantitativa e analisi comparativa tra varie aziende.

A seguito della valutazione di una Commissione Giudicatrice, nominata dal Rettore dell’Università di Genova, é risultato vincitore il Dott. Gabriele Venturi, laureatosi con una tesi di Laurea Magistrale in management dal titolo “Le politiche ESG e la loro influenza sulle performance di impresa”.

Relatrice della Tesi è stata la Prof.ssa Lara Penco del Dipartimento di Economia dell’Università di Genova.

Alla cerimonia erano presenti, oltre all’Ing. Davide Viziano, figlio di Attilio, le nipoti Nicoletta, Maria Luisa e Caterina.

“E’ stato un bel momento per ricordare la figura di mio padre – dichiara l’Ing. Davide Viziano – del quale è da poco stato ricordato il centenario della nascita. Nella sua lunga vita imprenditoriale e quale Presidente dell’UCID, non sono mancate occasioni per mettere in pratica le buone pratiche di impresa, anticipando i tempi nell’applicazione dei principi ESG, sia per gli aspetti ambientali, che sociali, che di governance; l’Ing. Attilio Viziano è stato un vero precursore occupandosi di questi argomenti in epoche in cui se ne ignorava l’esistenza.

Un particolare ringraziamento rivolgo al Magnifico Rettore per la collaborazione, unitamente all’Ateneo, nella predisposizione e pubblicizzazione del Bando di Concorso vinto dal Dott. Venturi.”

“Ringrazio la famiglia Viziano per la costante collaborazione con il nostro Ateneo nelle attività di promozione culturale sul territorio – prosegue il Magnifico Rettore Prof. Federico Delfino – e per la spiccata sensibilità che sempre dimostra verso la valorizzazione dei nostri giovani”