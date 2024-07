Genova. Lavori in vista per l’ascensore Castelletto Ponente, con conseguente sospensione del servizio per una settimana.

A partire dalle 9 di giovedì 4 luglio l’impianto si fermerà per consentire lo svolgimento di alcune attività di manutenzione straordinaria legate alla revisione speciale. Il servizio riprenderà regolarmente giovedì 11 luglio.

Per raggiungere il centro dalla zona di Castelletto e viceversa si può utilizzare l’ascensore di Castelletto Levante.