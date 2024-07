Sfreccia a bordo di una moto senza patente, 17enne fermato dopo un inseguimento

Genova. Sfrecciava a bordo di una moto di cui aveva nascosto la targa senza patente, facendo anche manovre azzardate. E così è stato notato da una pattuglia dei carabinieri in presidio ad Arenzano e fermato.

Protagonista della vicenda un giovane genovese, 17 anni, che è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Per cercare di sfuggire al controllo il ragazzo ha infatti accelerato, aumentando la velocità e imboccando alcune strade contromano. Alla fine è sceso dalla moto e l’ha abbandonata in strada, ma è stato immediatamente raggiunto e fermato dai militari a Cogoleto.

Al termine degli accertamenti, si è scoperto che la patente per la guida del motoveicolo non era mai stata conseguita e la targa occultata era intestata al padre. Il motoveicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo ed il minore denunciato