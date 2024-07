Ad Arenzano la mostra d’arte contemporanea “(In)Equilibrio”, un’esperienza per quattro sensi

Arenzano. Per la prima volta Arenzano ospita una mostra d’arte contemporanea multisensoriale. Si intitola (In)Equilibrio e sarà allestita dal 24 al 31 luglio 2024 nel centro polivalente Gino Strada, splendida location con vista mare.

L’artista Andrea Bruzzone (in arte A.Bruzzone) ha già fatto conoscere la sua pittura nella località rivierasca in diverse occasioni ma questa volta – oltre a presentare 9 quadri inediti – offre ai visitatori un percorso non solo visivo bensì che stimola quattro sensi corporei.

“Ogni quadro è accompagnato da una musica che lo rappresenta, da un odore, che ne esalta il significato, e da una riproduzione 3D”, spiega Andrea Bruzzone, “voglio permettere a chiunque di partecipare e immergersi nelle emozioni che voglio trasmettere”.

Una mostra che mette tutti quanti in azione con i sensi diversi dalla vista e che si fa incontro per chi ha disabilità visive.

(In)Equilibrio è un’esperienza immersiva e interattiva attraverso il coinvolgimento dei sensi di vista, olfatto, udito e tatto. La mostra sfida le percezioni convenzionali, invitando il pubblico a riflettere sulle dinamiche dell’equilibrio interiore ed esteriore sia a livello personale che sociale”, dichiara Lisa De Alessandri, curatrice della mostra.

Per il gioco di profumi, indispensabile è stata la collaborazione di Silvia Perricone e del suo team di professionisti per la consulenza nel campo della profumeria artistica.

Mostra InEquilibrio, inaugurazione e orari di apertura

La mostra ad ingresso gratuito vanta il patrocinio del Comune di Arenzano. L’inaugurazione – aperta al pubblico – è fissata per il 24 luglio alle ore 21. Terminato il vernissage, la retrospettiva osserverà orario dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 22:30.

L’equilibrio tra opposti

I colori sono pastosi e eterei, accesi e pacati. Le linee sono geometriche e smussate. Le forme ampie e minute. L’equilibrio di opposti di A.Bruzzone si rende visibile sulle tele ma è oltre – nei significati – che vuole raggiungere lo spettatore.

“Con il suo approccio innovativo e sperimentale, A.Bruzzone ha creato un percorso espositivo di nove quadri in cui esplora il delicato equilibrio tra opposti apparentemente inconciliabili: stabilità e instabilità, armonia e caos, ordine e disordine: opposti non solo esterni a noi ma soprattutto in noi”, aggiunge De Alessandri.

I fuochi d’artificio di Arenzano

Il 28 luglio, Arenzano sarà animata con le variegate bancarelle, i tradizionali Cristi processionali e il grande spettacolo pirotecnico per celebrare la festa patronale dei SS. Nazario e Celso. Per l’occasione la mostra “(In)Equilibrio” resterà aperta fino a mezzanotte, ampliando il programma degli appuntamenti della giornata.

L’artista e le figure antropomorfiche

Bruzzone, classe ’98, è un giovane artista laureato all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova e laureando all’Accademia di Belle Arti di Brera.

La sua avventura pittorica comincia nel 2021 da autodidatta ma nel breve tempo partecipa a mostre allestite a Palazzo Ducale e nel Castello di Nervi. (www.abruzzoneart.it)

Tra i segni che lo contraddistinguono ci sono i piccoli omini, quelle figure antropomorfiche che non mancano mai nelle sue creazioni.

“Gli omini rappresentano l’umanità nel rapporto con l’universo. Tutte le opere vogliono esprimere le riflessioni, domande ed emozioni dell’artista, ma allo stesso tempo diventare messaggi universali” precisa la curatrice.

“Da quando abbiamo lasciato i primi segni della nostra esistenza su questo mondo sino ad oggi, noi non siamo mai cambiati; abbiamo provato le stesse emozioni, gli stessi dubbi e domande, sono solo cambiati i mezzi per riuscire ad esprimerle. L’unico mezzo che non è mai cambiato è la nostra unicità, infatti ogni “io” che abita l’opera è unico e chiunque può rispecchiarsi e identificarsi”, conclude Bruzzone.