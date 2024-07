Aree interne, Piana (Lega): “Da Regione Liguria 1,2 milioni per efficientamento energetico di 10 edifici pubblici dell’entroterra genovese

Genova. “Grazie alla Lega in Regione Liguria, 10 comuni delle aree interne genovesi potranno beneficiare di 1,2 milioni a fondo perduto per eseguire lavori di efficientamento energetico alle proprie strutture pubbliche o ad uso pubblico”

A dirlo in una nota l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana.

“Tra quelli già concessi dall’assessorato allo Sviluppo economico, a valere sul bando dedicato alle aree interne, rientrano: il comune di Borzonasca che, con 135 mila euro regionali, ammodernerà il Rifugio Monte Aiona, in località Prato Mollo; il comune di Lumarzo che, con 141 mila euro regionali, sostituirà l’esistente impianto termico dell’edificio scolastico di Via Chiappato con uno alimentato a biomasse; il comune di Masone che, con 147 mila euro regionali, sostituirà gli infissi del palazzo comunale posti al piano terra e al primo piano; il comune di Fontanigorda che, con 125 mila euro regionali, efficienterà energeticamente il tetto del palazzo comunale; il comune di Mele che, con 71 mila euro regionali, effettuerà lavori per ridurre i consumi energetici del palazzo comunale; il comune di Rossiglione che, con 150 mila euro regionali, riqualificherà la centrale termica a cippato; il comune di Torriglia che, con 150 mila euro regionali, efficienterà energeticamente la sede comunale e scolastica dell’Istituto Comprensivo Valtrebbia; il comune di Rezzoaglio che, con 67 mila euro regionali, interverrà energeticamente sull’Istituto Comprensivo Aveto; il comune di Campo Ligure che, con 107 mila euro regionali, migliorerà le prestazioni energetiche della Caserma dei Carabinieri in via Repubblica e, infine, il comune di Davagna che, con 135 mila euro regionali, rinnoverà energeticamente l’involucro esterno della palestra scolastica comunale. Ancora una volta la Lega si conferma attenta alle esigenze dell’entroterra e dei piccoli comuni con un’azione concreta che sgraverà, con importi in alcuni casi addirittura a copertura del 100% degli interventi, le amministrazioni da spese necessarie a migliorare le prestazioni energetiche e ad abbattere i consumi in bolletta”.