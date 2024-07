Esasperato dalla musica troppo alta in piazza, si affaccia dalla finestra con un fucile

Albenga. Un uomo ha imbracciato un fucile e si è affacciato dalla finestra, evidentemente esasperato dalla musica ad alto volume. È successo ieri sera in piazza Trincheri ad Albenga.

Stando a quanto riferito, intorno all’una l’anziano avrebbe imbracciato la sua arma da caccia e si sarebbe sporto dalla finestra con fare minaccioso, intimando di far cessare la musica. Secondo alcuni testimoni avrebbe chiesto con fare perentorio di spegnere la musica in quanto l’indomani si sarebbe dovuto alzare presto.

Tra curiosità e timore, tra i passanti si è subito scatenato il panico ed è stato chiesto l‘intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono quindi giunti i carabinieri e la polizia locale ingauna, la croce bianca con il 118, la protezione civile e il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis con il suo vice Silvia Pelosi.

I carabinieri di Albenga sono saliti nell’appartamento e lo hanno convinto a mettere via l’arma. Il personale sanitario lo ha poi accompagnato in ospedale per accertamenti.

I militari stanno effettuando gli accertamenti del caso. Nei confronti dell’uomo potrebbe scattare l’accusa di minacce.