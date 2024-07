Oregina, proteste per la nuova antenna 5G: il caso arriva in Comune

Genova. Una nuova battaglia contro l’ennesima antenna 5g è destinata a scattare a breve nel quartiere di Oregina, a Genova. In questi giorni alcuni cittadini della zona si sono organizzati per chiedere chiarimenti e provare a contrastare l’installazione, già avvenuta, di un impianto di telefonia mobile di ultima generazione sul tetto di un edificio.

L’antenna in questione è stata installata nel giro di un paio di giorni nella prima settimana di luglio. Si tratta di una doppia antenna per la telefonia mobile sul tetto dei civici 28, 30 e 32 di via Sapri. Sul fronte sud le antenne non hanno ostacoli, ma sul fronte nord affacciano su via Napoli e su diversi altri edifici. A non molta distanza si trova una scuola e luoghi di aggregazione tra cui una chiesa.

Il caso dell’antenna 5g in Oregina è stato portato in consiglio comunale con un’interrogazione della consigliera Donatella Alfonso, Pd.

La risposta è arrivata dall’assessore all’Urbanistica Mario Mascia che ha anticipato che lunedì 15 luglio avrà un incontro con l’amministratore del condominio dove è stata installata l’antenna.

“Il Comune di Genova ha margini di azione molto ridotti per quanto riguarda le procedure di installazione delle antenne per la telefonia mobile. Procedure che vanno avanti speditamente al netto di eventuali vincoli di carattere paesaggistico e monumentale, e della necessità di acquisire i pareri espressi Arpal in termini di un potenziale inquinamento ambientale – ha detto Mascia parlando in generale – pur non avendo strumenti particolari per esercitare un qualunque potere di interdizione, il nostro obiettivo è di approntare un regolamento comunale che, come prima cosa, individui gli spazi sensibili da tutelare a prescindere dalla loro localizzazione: asili, ospedali, Rsa, scuole”.

In altri casi, nei mesi scorsi, la mediazione tra il Comune e i soggetti che avevano promosso le installazioni – ad Albaro, e a Sampierdarena – aveva portato a un dietrofront nell’insediamento di nuove antenne.

Nei giorni scorsi il tema dell’inquinamento elettromagnetico è stato affrontato in una commissione consiliare. E’ emerso, tra le altre cose, come il Comune non abbia a oggi un piano per gestire gli impianti alla luce delle nuove normative sull’aumento di frequenze.