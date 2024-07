Annalisa riceve in dono la maglia del Genoa, la foto sbanca Instagram. Intanto il Genoa viene incoronato re dei social

Genova. In poco meno di un’ora ha già raggiunto oltre 11 mila like su Instagram la foto di Annalisa, ieri in concerto a Genova, con la maglia del Genoa donata in occasione della data in Liguria. L’ha pubblicata la società rossoblù sui social.

La cantante della val Bormida era stata ispirazione della scorsa campagna abbonamenti con Bellissima, a culmine di una stagione in cui sul suo brano i tifosi avevano idato un coro di sfottò nei confronti della Sampdoria.

Per lei il Genoa ha scelto il numero 10 da fuoriclasse quale è del pop.

Proprio sui social il Genoa ormai da tempo si sta ritagliando una posizione di rilievo (che su genova24 avevamo già sottolineato), testimoniata da un’incoronazione di chi, con i social, ci lavora quotidianamente in ambito marketing per lo sport.

La realtà SportMediaHouse, che analizza le idee, i concept e i design collegati alle realtà sportive ed è formata da creativi, giornalisti, designer, grafici, digital strategist, ha incoronato il Genoa come squadra più social d’Italia.

Questa la motivazione: Il Genoa ha messo in atto una serie di iniziative mirate a consolidare il legame con la città di Genova, celebrandone la storia e la cultura. Questo progetto coinvolge il club in varie attività che rendono omaggio alla città e ai suoi abitanti, creando una relazione di reciproca valorizzazione tra la squadra e il territorio genovese.

Un legame che si estende anche al mondo della musica, con numerosi cantanti e artisti che hanno espresso il loro amore per la squadra attraverso la loro arte. Un esempio è il nuovo inno del Genoa, “Guasto d’Amore” di Bresh, oltre alle ultime due Campagne Abbonamenti. Inoltre, sui social media, il club rossoblù si distingue per l’uso creativo di meme, fumetti e opere d’arte, diventando il club che meglio ha saputo adottare il linguaggio moderno del web. Nella foto di apertura, accanto ad Annalisa, uno dei meme più gettonati dai social media manager del Genoa, tratto dalla serie cult The Office.