Genova. Era la notte tra il 25 e il 26 luglio del 1956, e nelle acque a largo di Nantucket calava a picco l’Andrea Doria. Da 68 anni ormai il relitto del transatlantico giace al largo della costa del Massachusetts dopo la collisione con la nave svedese Stockholm, e in occasione dell’anniversario al Galata Museo del Mare si terrà una commemorazione.

L’appuntamento è per giovedì 25 luglio dalle 21 alle 23 per una conferenza aperta al pubblico con un contributo d’eccezione da parte di Eugenio Giannini, terzo ufficiale e uno degli ultimi testimoni della tragedia, la donazione di materiale fotografico inedito appartenuto allo zio Carlo Augusto Linch, già presidente della Società Italiana di Navigazione, da parte dell’attore Riccardo Rossi, e la visita al quarto piano del museo, dove è allestita la mostra permanente dedicata alla nave più bella del mondo.

Andrea Doria, alle 23.10 il suono della campana di bordo

Alle 23.10, orario in cui il transatlantico diretto a New York venne speronato, il suono della campana di bordo. All’incontro sarà presente anche la famiglia del comandante Piero Calamai. La partecipazione all’evento è gratuita tramite registrazione su eventbrite cercando “Notte dell’Andrea Doria”.

“Il ricordo dell’Andrea Doria è scolpito nella memoria dei genovesi e non solo – spiega il presidente del Mu.MA Mauro Iguera – Si tratta di una tragedia che ha segnato profondamente l’Italia, il mondo e il settore marittimo tutto e su cui il Museo si è impegnato a riabilitare la figura del comandante e dell’intero equipaggio allestendo una mostra permanente. Per questo è particolarmente significativo ricordare ogni anno questo triste anniversario, affinché anche le nuove generazioni possano conoscere il mito della nave più bella del mondo”.

“La vicenda dell’Andrea Doria ha coinvolto direttamente la mia famiglia come tante famiglie genovesi, triestine, campane, perché mio padre faceva parte dell’equipaggio – ricorda Pierangelo Campodonico direttore del Mu.MA – i racconti di quella terribile notte li ho ascoltati fin dall’infanzia. Sempre mi aveva colpito l’immagine di quell’uomo, quel comandante, attaccato al suo posto di comando da dove dava ordini a tutti, ascoltava tutti e prendeva decisioni difficili. Calamai è stato un esempio di coraggio, dedizione totale: quello che un responsabile dovrebbe essere, sempre in ogni circostanza. Negli anni, qui al Galata, con la nostra esposizione abbiamo raccolto molte donazioni, oggetti, documenti, fotografie, ricordi di questa tragedia, e continuiamo a farlo, segno di una ferita profonda. Trovarsi, ricordare, vedere le cose sotto un nuovo punto di vista è un modo di aiutare la comunità, cittadina e nazionale, a riflettere”.

I festeggiamenti per i 20 anni del Galata Museo del Mare

L’evento rientra nel più ampio programma di festeggiamenti dei 20 anni del Galata Museo del Mare, iniziati lo scorso aprile e che si concluderà a dicembre 2024. Evento clou dei festeggiamenti, mercoledì 31 luglio quando il museo offrirà alla città una festa di compleanno lunga un giorno intero.

A partire dalle 10.00 e fino alle 22.00 (ultimo ingresso 21.00) sarà possibile visitare gratuitamente il Museo, previa prenotazione on ine del biglietto gratuito; alle 10.30 e alle 16.30 i servizi educativi del Galata coinvolgeranno centri estivi al mattino e famiglie al pomeriggio, in attività gratuite; alle 18.00 l’ospite d’eccezione del quarto appuntamento con “Il Direttore incontra” sarà Christian Greco direttore del Museo Egizio; dalle 19.30 alle 21.00 i curatori e le curatrici saranno a disposizione dei visitatori per brevi approfondimenti ad alcune sezioni del percorso.

In concomitanza, al piano terra, il suono del pianoforte dà avvio alla serata del 20° Anniversario del Galata Museo del Mare, con le note di Marco Tindiglia: un accompagnamento dolce che porterà il pubblico verso un primo momento più conviviale e di networking all’interno della corte del Museo. Sempre all’interno del Museo verrà allestito un punto bar dove verranno servite bevande analcoliche e il particolare cocktail dedicato all’evento “Galata Twenty”.

All’esterno su Calata De Mari un servizio di panini a base di pesce, coni di fritto di pesce e crudi di pesce, verrà servito da Ittiturismo Ermana. Una festa dentro e fuori il Galata: a partire dalle 21.00 e fino alle 22.30 circa, le facciate del Galata Museo del Mare diverranno palcoscenico naturale per gli artisti della Compagnia Funa Performing Arts e per il Visual Mapping architetturale “Aura Nova”, curato da Sinapsi Videomapping Lab.

I biglietti per visitare gratuitamente il Museo sono già prenotabili sul sito del Galata Museo del Mare www.galatamuseodelmare.it . Le attività didattiche per i centri estivi alle ore 10.30 sono prenotabili fino ad esaurimento posti entro il 24 luglio 2024, mentre quelle per famiglie delle 16.30 entro il 31 luglio 2024. Entrambe le attività vanno prenotate inviando una mail all’indirizzo didattica@galatamuseodelmare.it. L’incontro tra il direttore del Galata Pierangelo Campodonico e il direttore del Museo Egizio Christian Greco è già prenotabile sul portale Eventbrite, cercando “il direttore incontra Christian Greco”.