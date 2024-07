Amiu, Pd e liste civiche: “Cassonetti smart e tariffe, inderogabile una nuova strategia”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Partito Democratico e dalle liste civiche Genova Civica, Noi con Massimo Ferrante e Per la Valpolcevera Romeo presidente.

“Quanto emerge dagli organi di stampa circa il mancato avanzamento a ponente e Valpolcevera del progetto dei nuovi cassonetti intelligenti – già costati 13,5 milioni di euro e con una previsione di spesa di 30 milioni totali – rispecchia perfettamente la totale confusione della giunta Bucci rispetto alla gestione del ciclo dei rifiuti.

Due anni fa, in campagna elettorale, il Comune annunciava che l’installazione dei nuovi cassonetti, nell’arco di un biennio, avrebbe portato la raccolta differenziata oltre la soglia di sanzionamento del 65%. Stesso obiettivo peraltro già garantito in 12 mesi nel 2017, sempre in campagna elettorale.

Oggi, scopriamo che non solo permangono molte criticità irrisolte nei quartieri dove questi nuovi cassonetti sono stati installati, ma nel ponente cittadino e in Valpolcevera non verranno posizionati perché incompatibili con il progetto di mobilità dei 4 assi di forza.

Dopo ripetute denunce, anche da parte delle organizzazioni sindacali, restate del tutto inascoltate, si rende evidente che la promessa di una tariffazione puntuale della Tari non sarà mai mantenuta, rendendo del tutto inutile la maxi-spesa per i nuovi cassonetti.

Ma mentre si cambia di nuovo tutto non presenta alcuna certezza sul futuro dell’azienda e dei suoi lavoratori e delle sue lavoratrici. A oggi mancano gli impianti, le aree ed un progetto serio sul ciclo dei rifiuti.

La giunta Bucci ha fallito e deve prenderne atto affinché non siano i genovesi a pagare conseguenze ancora maggiori rispetto a quanto già stanno subendo, in una città in cima alla classifica della Tari più onerosa d’Italia.

Chiederemo che Bucci, Campora e Piciocchi riferiscano in tutti i municipi per spiegare come intendano affrontare quella che è a tutti gli effetti un’emergenza. Non è più tempo né di promesse né di progetti-spot. Genova merita rispetto. Il tempo della propaganda è finito.