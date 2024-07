Amiu entra nella classifica delle 350 aziende italiane impegnate nella sostenibilità

Genova. 2150 aziende coinvolte, 350 ‘Campioni della sostenibilità’, 16 criteri analizzati attraverso 16 domande rivolte ai dipendenti.

Sono questi i dettagli dell’indagine svolta nel mese di maggio dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza – con media partner Repubblica – Affari e Finanza – su un campione di 2.150 aziende italiane che, con oltre ventimila valutazioni espresse dai dipendenti, ha stilato la classifica delle 350 aziende più impegnate nel coniugare il lavoro con i fattori ambientali, economici e sociali e che ha portato AMIU Genova ad essere al 4° posto per il settore servizi pubblici e al 123° posto tra i ‘Campioni della sostenibilità’ nazionali totalizzando un punteggio di 75,10 punti su 100.

I criteri analizzati sono stati 16, a cui sono corrisposte altrettante domande. Sette erano di carattere generale, come per esempio “C’è un ambiente di lavoro positivo?” e “L’azienda paga uno stipendio ragionevole?”, e a queste è stato dato un peso di 1/5 nel giudizio finale; le restanti, come per esempio “In azienda si affronta il tema della sostenibilità?” e “L’azienda cerca regolarmente di ridurre la propria impronta di carbonio?”, erano specificatamente sulla sostenibilità e a queste è stato dato un peso di 4/5.

L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza fa capo al gruppo editoriale tedesco Burda, che coopera con centri di statistica e università per i suoi studi. L’istituto conduce indagini di mercato su qualità e convenienza di numerosi prodotti e servizi, da banche ad assicurazioni, dalla distribuzione alle utenze, salute e tempo libero.

Ogni anno mette sotto la lente migliaia di imprese con l’obiettivo di promuovere la trasparenza a vantaggio dei consumatori.