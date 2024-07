Amiu cerca un immobile da 1000 metri in affitto nel municipio Medio Ponente

Genova. Amiu Genova avvia, nel capoluogo ligure, un’indagine di mercato allo scopo di individuare un immobile area di almeno 1000 metri quadrati nel Municipio Medio Ponente.

L’immobile sarebbe da acquisire in locazione con caratteristiche specificate nell’avviso per essere adibita principalmente a ricovero automezzi in attesa di riparazione e spostamento personale operativo da altre sedi e locali accessori per il personale operante in loco, nell’ambito delle attività svolte da Amiu.

La manifestazione di interesse, sottoscritta dal proprietario dei locali, corredata della documentazione appresso indicata, dovrà pervenire ad Amiu Genova SpA, Via Gabriele D’Annunzio 27, 16121 Genova, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo amiu@pec.amiu.genova.it entro le ore 12.00 di venerdì 12 luglio 2024.

Qui i link per scaricare l’avviso pubblico per la individuazione di un’area o immobile da acquisire in locazione di Amiu Genova e i suoi allegati.