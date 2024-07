All’ex stazione di Pra’ tre serate di eventi gratuiti all’insegna delle tecnologie innovative

Genova. Da questa sera e fino a sabato 27, la Casa delle Tecnologie Emergenti – Opificio Digitale per la Cultura (Cte) di via Pra’ 39, allestita nei locali dell’ex stazione ferroviaria di Genova Pra’, ospita Stazione Futuro: tre serate di eventi gratuiti, iniziative e attività, organizzate da Comune di Genova, Municipio VII Ponente, Job Centre e Symbola, per far conoscere e toccare con mano al grande pubblico il trasferimento tecnologico e i suoi benefici sul sistema socio-economico, con particolare riferimento all’industria culturale e creativa.

Tutte le sere, dalle 20.30 alle 23.00, i partecipanti potranno sperimentare gratuitamente le tecnologie innovative e i dimostratori realizzati dai partner ETT, Start 4.0, Cnr, Camelot.

Tra le soluzioni progettate da ETT per la Casa delle Tecnologie Emergenti di Genova ci saranno: la camera immersiva in cui il pubblico viene coinvolto in un viaggio alla scoperta delle tecnologie applicate al patrimonio culturale, due visori per esplorare i depositi museali nel metaverso e per immergersi nel profumo della Liguria e la storia di un reperto archeologico sensorizzato avviata dal semplice tocco della mano. Due i momenti organizzati durante Stazione Futuro insieme a Start 4.0: questa sera sarà a disposizione il cyber-bus, attrezzato per mostrare in modo interattivo ai visitatori le soluzioni di sicurezza informatica e aumentare la consapevolezza di cittadini e studenti sul rischio degli attacchi hacker. Domani sera, saranno invece presentate le attività di scansione laser 3D della rete museale genovese, che permettono una valorizzazione digitale del grande patrimonio storico-artistico cittadino. Cnr porterà dei visori per interagire con reperti museali, Camelot un sistema di riconoscimento facciale con telecamera e sistema digitale, da far sperimentare ai visitatori. Ogni sera, bimbi e ragazzi a partire dai 6 anni ogni potranno partecipare ai CTE Labs, i laboratori a cura di Job Centre che consentiranno ai più giovani di imparare a mettersi in gioco grazie alla loro creatività digitale. I laboratori sono prenotabili qui.

Nella piazza davanti alla CTE, tutte le sere, sarà allestito un palco che ospiterà momenti di parola e concerti di musica d’autore.

Nell’ambito degli incontri con i protagonisti dell’industria creativa, quattro esperti del tema saranno intervistati dal giornalista Vittorio De Benedictis: si parte questa sera con Francesca Molteni (Digitale e Design) e Elisa Di Lorenzo (Digitale e Gaming); si prosegue domani con Alfredo Accatino (Digitale ed Eventi) e sabato con Massimiliano Tonelli (Digitale ed Arti Visive)

Spazio anche alla musica: questa sera si esibiscono il Gruppo Spontaneo Trallalero – “Sento di un certo canto” e Irene Manca/Lorenzo Maresca – “Come l’acqua”; domani Max Manfredi/Alice Nappi – “La fata intelligente” e sabato Federico Sirianni/Marco Piccirillo/Valeria Quarta – “La promessa della felicità”.

La Casa delle Tecnologie Emergenti Genova – Opificio Digitale per la cultura è un nuovo centro di trasferimento tecnologico nato per coniugare le competenze scientifiche di Università e Centri di ricerca con le esigenze del tessuto imprenditoriale. Il partenariato della CTE, oltre al Comune di Genova che ne è capofila, comprende L’Università di Genova, CNR, IIT, Start 4.0 e fanno parte della CTE anche 3 Pmi (ETT, Camelotbio, Digimat), un consorzio di imprese (Ge-Dix), due grandi aziende (Aizoon, TIM).

L’obiettivo dell’iniziativa è l’applicazione e la diffusione delle tecnologie emergenti Made in Italy.

Attraverso la CTE Job Centre, per conto del Comune di Genova, sta portando avanti un processo di coinvolgimento degli attori territoriali a partire da scuola, porto, associazioni culturali e altri attori economici e sociali del ponente cittadino.