Allarme bomba a Pra’: valigia sospetta fatta brillare dagli artificieri ai giardini di piazza Bignami

Genova. Una valigia sospetta è stata trovata questo pomeriggio da una pattuglia della polizia locale ai giardini di piazza Bignami nel quartiere di Pra’. Immediatamente i vigili hanno chiamato la questura per chiedere l’intervento degli artificieri della polizia di Stato.

Il protocollo sui sospetti ordigni prevede infatti l’intervento degli specialisti che dopo aver effettuato i primi accertamenti l’hanno fatta brillare con una microcarica di esplosivo.

Nel frattempo la polizia locale ha chiuso temporaneamente e poi riaperto le adiacenti via Airaghi e via Cordanieri e i vigili del fuoco hanno evacuato l’area.

L’esito dell’intervento è stato negativo: non si trattava fortunatamente di un ordigno, ma secondo gli investigatori la valigetta è stata collocata appositamente sul monumento della piazza, con un’etichetta falsa, di carta e con qualche scarabocchio incomprensibile, proprio per attirare l’attenzione e far scattare l’allarme.

Solo dieci giorni fa uno scherzo simile aveva fatto chiudere per ore piazza della Nunziata in pieno centro: nella basilica qualcuno aveva collocato una sveglia con dei fili visibili per far pensare a un ordigno.