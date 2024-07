Corruzione, Alfonso Lavarello ai pm: “Su pranzi, orologi e soldi da Spinelli giravano voci ricorrenti”

Genova. “Le voci su pranzi, orologi e altro in cui parlo nella telefonata con Signorini erano voci ricorrenti e non erano circostanze precise. Mi riferivo comunque alla prassi di dare e prendersi delle confidenze da parte di Spinelli in ambito lavorativo così come avevo appreso da voci comuni. La mia telefonata era descrittiva del comportamento di Spinelli ma non di quello di Signorini di cui non sapevo e non ho mai saputo di corruttele”. Lo ha detto ai magistrati che indagano Alfonso Lavarello, sentito come persona informata sui fatti il 18 giugno dai pm Luca Monteverde e Federico Manotti.

Lavarello, uomo di Aponte a Genova (e oggi presidente dell’aeroporto) ha chiarito ai pm il contenuto della telefonata intercettata del 29 ottobre 2022 in cui Lavarello, parlando con Paolo Signorini, allude alla “connivente consapevolezza” dell’autorità portuale ed alle eccessive confidenze concesse a Spinelli parlando del “quasi illimitato numero di persone che lui, in qualche modo, eh… paga…o la paga con la simpatia, o con dei pranzi, o con degli orologi, o con dei soldi… ma paga…”

Erano “voci riferitemi da altri che a loro volta le avevano sentite“, ha detto Lavarello che ha spiegato che “con questa telefonata volevo che arrivassero delle preoccupazioni a Spinelli per il tramite di Signorini. Pur non essendo a conoscenza di particolari rapporti tra Spinelli e Signorini immaginavo che quest’ultimo quale Presidente dell’Assp avrebbe recepito il concetto e lo avrebbe veicolato a Spinelli”.

In una di queste intercettazioni – dove l’oggetto delle lamentele di Msc era l’assegnazione a Spinelli delle aree ex Carbonile di levante – Lavarello parlare anche di “un dossier” fatto “con i droni” “che ha Ginevra” (dove ha sede legale Msc, ndr). Ma ia magistrati Lavarello ha detto che quella dei droni era una ‘boutade’.

“Volevo far preoccupare Signorini affinché trasmettesse queste preoccupazioni a Spinelli – ha raccontato – II riferimento ai droni è solo una mezza battuta. Io volevo far presente a Signorini che era in corso un’occupazione abusiva da parte di Spinelli che era una cosa alla luce del sole e che era bene che l’AdSP prendesse dei provvedimenti perché chiunque avrebbe potuto documentarli e chiedere conto all’Autorità Portuale. Signorini mi ha ascoltato e ha ribattuto che anche Spinelli aveva un dossier“.

Nell’audizione i pm hanno anche chiesto a Lavarello che ruolo aveva avuto un anno prima della gestione del rinnovo trentennale del terminal Rinfuse : “La clausola sui mutamenti è un mio suggerimento e non di La Mattina ha detto – L’ho consegnata in un foglio e l’ho fatta leggere a Signorini che ha subito concordato. Si trattava di una clausola che non aggiungeva nulla di particolare rispetto a quello che già prevede il Codice della Navigazione e che avrebbe consentito di superare le incertezze di tutti”.

Lavarello ha poi detto di non sapere nulla della clausola inserita nell’atto concessorio che, introduceva la possibilità di una ‘revisione’ in caso di interventi infrastrutturali e che secondo alcuni testi qualificati di fatto rendeva impossibile un’eventuale revoca. “Non ho mai letto l’atto di concessione, per cui non ne sapevo nulla, l’ho scoperto dai giornali