Santa Margherita Ligure. Non solo su strada: in ottica sicurezza, e alla luce della partenza della stagione estiva, gli alcol test verranno effettuati anche in mare.

Lo ha stabilito la Guardia Costiera alla luce dell’aumento delle imbarcazioni che ogni giorno navigano nelle acque del Tigullio. Nella prima fascia di mare che si estende per meno di un chilometro dalla riva è infatti presente la percentuale maggiore di bagnanti, subacquei e diportisti, un contesto che rende necessario controllare che chi è al timone non sia sotto effetto di alcol o altre sostanze.

Il Codice della nautica da diporto stabilisce infatti che è vietato assumere o tenere il comando di un’unita da diporto in stato di ebbrezza. Per i minori di 21 anni i limiti scendono a zero, ed è quindi vietato condurre una unità da diporto dopo l’assunzione di bevande alcoliche.

Le verifiche, a partire da questa settimana, saranno effettuate anche da parte del personale della Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure che, nell’ambito delle attività di controllo svolte in mare, si è dotata della strumentazione necessaria ad accertare il tasso alcolemico.