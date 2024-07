Al porto antico il concerto di Ermal Meta chiude il Live In Genova Festival

Genova. Poker di spettacoli dal 19 al 22 luglio per Porto Antico EstateSpettacolo, la rassegna di musica, teatro e cabaret in programma a Genova fino al 28 agosto.

Live in Genova Festival, organizzato da Duemilagrandieventi, chiude in bellezza all’Arena del Mare venerdì 19 luglio con Ermal Meta, reduce del successo del suo ultimo singolo “Mediterraneo”. Un percorso artistico consolidato alle spalle, dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente” e il terzo posto nel 2021 con “Un milione di cose da dirti”, il grande successo di “Ragazza paradiso”, la scrittura di brani per Annalisa, Francesco Renga, Emma, Marco Mengoni, Chiara e Patty Pravo, Ermal Meta vanta collaborazioni e duetti con Elisa, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e J-Ax. Il nuovo spettacolo segna il ritorno del cantautore alla dimensione live in un anno per lui molto importante. Il tour è stato infatti anticipato dall’uscita del nuovo album “Buona Fortuna”, dedicato alla neonata figlia Fortuna Marie e presentato al concertone del Primo Maggio a Roma di cui Meta è stato co-conduttore con Noemi. Biglietti on line: www.ticketone.it

Luca Bizzarri e Gabriele Cirilli sono i protagonisti dei due appuntamenti in Piazza delle Feste di “Ridere d’agosto… ma anche prima”, il festival di teatro brillante e comicità organizzato dal Teatro Garage. “Non hanno un amico” è lo spettacolo di e con Luca Bizzarri, scritto con Ugo Ripamonti, che va in scena venerdì 19. Tratto dall’omonimo podcast, nato per raccontare le campagne elettorali e portato avanti con grande successo, è il racconto che l’artista genovese fa della comunicazione politica attuale a cavallo tra la nostalgia del Novecento e la dipendenza dai social e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale. Molto autoironico, è uno specchio che ci restituisce l’immagine di noi che fingiamo o rifiutiamo di vedere.

Sabato 20 si ride con “Il meglio di …” Gabriele Cirilli, dove l’attore e cabarettista si esibisce in un monologo che attraversa tutti i generi del teatro comico, dalla commedia degli equivoci al cabaret. Racconti di vita vissuta dai toni anche intimistici, canzoni dal vivo, nuovi e vecchi monologhi e, ovviamente, le irresistibili gag con i suoi personaggi più celebri.

Lunedì 22 luglio, sempre in Piazza delle Feste, è protagonista il jazz di Sergio Caputo in una inedita formazione in trio con Fabiola Torresi e Alessandro Marzi. Il pop- jazz di Caputo spesso spazia nel latino e presenta un uso insolito e innovativo del linguaggio; i temi predominanti sono il quotidiano, l’amore, e le nevrosi metropolitane. Dopo “Un sabato italiano”, il suo album di esordio, sono seguiti dodici album più varie compilation. Di recente Caputo ha celebrato il trentennale con il nuovo album, “Un sabato italiano 30”, remake in versione più jazz dello storico album, che è il cuore dello spettacolo, più le immancabili hits che lo hanno seguito, come ad esempio “Italiani Mambo”, “L’Astronave che arriva”, “Il Garibaldi Innamorato” e altri successi cari al pubblico.

I prossimi appuntamenti di EstateSpettacolo

Arena del Mare:

• Mercoledì 24 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Massimo Pericolo

• Venerdì 26 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Fulminacci

• Sabato 27 luglio Arena del Mare: Balena Festival – CCCP – Fedeli alla Linea

• Domenica 28 luglio Arena del Mare: Balena Party – Voglio tornare negli anni 90

• Lunedì 29 luglio – Break Free – Queen Tribute Show

• Martedì 30 luglio Arena del Mare: Ridere d’Agosto, ma anche prima- I Pirati dei Caruggi “Basylicon Valley”

• Mercoledì 31 luglio – Palco sul Mare Festival – Simone Cristicchi e Amara “Torneremo ancora – Concerto mistico per Battiato”

Piazza delle Feste

• Mercoledì 24 luglio Piazza delle Feste: Ridere d’Agosto…ma anche prima – Enzo Paci “Uh! Dalla clava a Tik Tok”

• Giovedì 25 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – I Cugini della Corte e Mike FC “I Love Genova Show”

• Venerdì 26 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – Acoustic Flavor & Old Habits Band “Notes in Black and White”

• Sabato 27 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – Banda di Cialtroni “Una notte da cialtroni”

• Venerdì 2 agosto Piazza delle Feste: Porto Live Tribute Fest – Rider on the Storm (Doors) Gleemen (Beatles) Empty Spaces (Pink Floyd)

• Sabato 3 agosto Piazza delle Feste: Prog Fest – Frizzi2Fulci La Maschera di Cera, Delirio and the Phantoms, Horror Bach

• Domenica 4 agosto Piazza delle Feste: Prog Fest – Il Segno del Comando, L’Ombra della Sera, Universal Totem Orchestra feat Sophya Baccini, La Grazia Obliqua, Gotho

• Martedì 6 agosto Piazza delle Feste: We call it Tango

• Mercoledì 7 agosto Piazza delle Feste: We call il Flamenco

• Giovedì 8 agosto Piazza delle Feste: Candlelight – Tributo ai Coldplay, Ennio Morricone e Colonne Sonore

• Venerdì 9 agosto Piazza delle Feste: Candlelight – Coldplay & Imagine Dragons, Tributo ai Queen

Isola delle Chiatte

• 19/20/21 Agosto

Sea Stories Festival

“La leggenda del pianista sull’Oceano”

Produzione Compagnia Chierici Cicolella

• Dal 22 al 27 Agosto

Sea Stories Festival

“Melville e la balena bianca”

Produzione Compagnia Chierici Cicolella

• 27 e 28 Agosto ore 19

Sea Stories Festival

“Moby Dick, la leggenda”