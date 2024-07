Al Porto Antico arriva il tributo ai Queen ‘Break Free’

Genova. Lunedì 29 luglio alle 21 all’Arena del Mare del Porto antico è tempo di tributo ai Queen. I Break Free ricercano le sonorità e lo stile originale della leggendaria band britannica.

Freddie Mercury diceva: ‘Un concerto non è una resa dal vivo del nostro album. È un evento teatrale’, con questo spirito i Break Free offrono al pubblico l’emozione di riascoltare i brani dei Queen dal vivo.

Descritti da moltissimi come il miglior tributo in Europa, i più simili all’originale, Break Free – Queen Tribute Show è lo spettacolo tributo ai Queen accolto con entusiasmo in Italia e tutta Europa suonando sugli stessi palchi di artisti di fama mondiale come Bob Sinclar, Ben Harper, Achille Lauro, la Pfm, Dream Theater, Lenny Kravitz, Kiss e molti altri.

Nella nota di presentazione si legge: “Partendo da Vicenza, riempiono le piazze e le arene d’Europa e stupiscono migliaia di spettatori, grazie alla loro esperienza sulla scena musicale internazionale, lo spettacolo dei Break Free viene accolto con entusiasmo in tutta Europa. Giuseppe Malinconico, il cantante della band, è stato descritto da molti fan come il miglior Freddie Mercury dopo la leggenda stessa e sono le sue esibizioni dal vivo a dimostrarlo. Giuseppe ha meticolosamente analizzato e incarnato il linguaggio del corpo di Freddie Mercury sul palco, il suo timbro vocale, l’estensione, il suo accento, la pronuncia e tutto il necessario per creare l’illusione di vedere la leggenda sul palco. Lo stesso vale per tutti i membri della band che ricreano il suono, i movimenti e l’energia dei Queen: lo stile di Brian, Roger e John è meticolosamente riproposto da Paolo Barbieri, Kim Marino e Sebastiano Zanotto. L’energia della band onora veramente quella dei migliori spettacoli dei Queen nei loro anni d’oro”.

Lunedì 29 luglio 2024 21:00

Queen Break Free

Tribute Show

Biglietti da € 25,00 a € 35,00

Prevendite ticketone.it