Aeroporto di Genova, decaduto il consiglio di amministrazione: ora il futuro è appeso a un filo

Genova. È caduto il consiglio di amministrazione dell’Aeroporto di Genova. Si chiude così una giornata campale per lo scalo genovese. L’assemblea straordinaria dei soci, dopo la manovra della Camera di commercio che ha esercitato il diritto di prelazione sul 15% che Msc aveva rilevato da Aeroporti di Roma, non ha votato la necessaria ricapitalizzazione di 4,5 milioni di euro richiesta per rientrare nei limiti minimi di legge. E ora sulla società di gestione incombe lo spettro dello scioglimento.

La mossa era arrivata a sorpresa la scorsa settimana. L’ente camerale genovese ha di fatto bloccato l’operazione dell’armatore Gianluigi Aponte che aveva già raggiunto un accordo con AdR, società controllata dai Benetton, per rilevare la sua quota a circa mezzo milione di euro. Un passo che lo stesso presidente Alfonso Lavarello aveva incoraggiato nell’ottica di portare nuovi passeggeri all’aeroporto. Lo stesso Comune di Genova, inizialmente interessato ad acquisire quel 15%, aveva benedetto la vendita assicurando che sarebbe comunque entrato in futuro nella compagine azionaria.

Alla vigilia dell’assemblea, quindi, la Camera di Commercio si è presentata col 40% delle azioni, mettendo sul piatto l’11% per venderlo a Msc. Che però a quel punto ha abbandonato la partita, com’era prevedibile. L’Autorità di sistema portuale, che rimane tuttora l’azionista di maggioranza col 60% del capitale, non ha votato a favore dell’aumento di capitale.

Subito dopo il consiglio di amministrazione presieduto da Alfonso Lavarello ha dato le dimissioni in blocco, con l’eccezione di Alessandro Cavo (in quota Camera di commercio) che era presente all’assemblea ma non alla riunione del Cda. E proprio al Cda – che ad oggi è decaduto – spetterebbe procedere senza indugio allo scioglimento della società in assenza del capitale minimo di legge.

Il futuro dell’aeroporto Cristoforo Colombo è più che mai incerto. Nei piani della Camera di commercio potrebbe esserci la scalata verso il controllo della società, visto che l’Autorità portuale è intenzionata a cedere parte delle sue quote, per poi vendere ai privati secondo le proprie valutazioni. Ma adesso il piano di rilancio pensato da Lavarello e dal direttore generale Francesco D’Amico, incentrato sulla sinergia con le crociere, subisce giocoforza una pesante battuta d’arresto.