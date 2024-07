Aeroporto di Genova, è l’ora della verità. I sindacati: “Non permetteremo ricadute sui lavoratori”

Genova. Si deciderà entro lunedì 8 agosto il futuro dell’Aeroporto di Genova. In quella data i due soci rimasti – l’Autorità di sistema portuale col 60% delle azioni e la Camera di commercio di Genova salita al 40% – dovranno nominare il nuovo Cda. Dopodiché dovranno deliberare l’aumento di capitale da 4,5 milioni per rispettare i requisiti minimi previsti dalla legge. Altrimenti sarà inevitabile sciogliere la società e portare i libri in tribunale, con tutte le conseguenze del caso sul piano operativo e occupazionale.

All’indomani della giornata infuocata che ha segnato le dimissioni del presidente Alfonso Lavarello e di tre quarti del consiglio d’amministrazione, con conseguente decadenza del board, l’allarme arriva proprio dai sindacati: “Riteniamo l’aeroporto di Genova una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo della città, della regione sia per la mobilità delle persone che per uno sviluppo della movimentazione delle merci e in necessaria sinergia col porto di Genova, primo scalo del Mediterraneo – scrivono in una nota Enrico Poggi e Fabio Ferretti (Filt Cgil), Mauro Scognamillo e Raffaele Lupia (Fit Cisl), Roberto Gulli e Silvana Comanducci (Uiltrasporti) -. Il particolare momento societario rischia di pregiudicare negativamente la programmazione dell’attività futura dell’aeroporto sia in funzione dei voli che dell’infrastruttura in via di completamento con i lavori avviati, con possibili ricadute sul lavoro nel suo complesso”.

Ad oggi l’aeroporto Cristoforo Colombo conta in totale 160 dipendenti fissi e 30 stagionali. Le notizie di questi giorni hanno sparso un clima di grande preoccupazione. I sindacati auspicano che “questa situazione volga al più presto alla miglior soluzione possibile per poter garantire continuità e rilancio dell’attività dell’aeroporto e dell’occupazione diretta e indiretta che genera”. E avvertono: “Non sarà tollerata nessuna ricaduta sulle spalle dei lavoratori che con serietà hanno sempre consentito la piena operatività dell’aeroporto stesso anche nel periodo post-pandemico che non aveva mai avuto precedenti di tale entità. Ci riserviamo di porre in essere tutte le azioni possibili in difesa del lavoro e dell’occupazione dell’aeroporto di Genova”.

La situazione è precipitata alla fine della scorsa settimana con la mossa della Camera di commercio, fino ad allora detentrice del 25% delle quote. L’ente, rappresentato nel cda da Alessandro Cavo, ha spiazzato tutti esercitando il diritto di prelazione sul 15% che Aeroporti di Roma stava per vendere a Msc nell’ambito di un’operazione che avrebbe posto le basi per una vera privatizzazione dello scalo, ritenuta fondamentale per far crescere il traffico passeggeri e risanare i conti (il 2023 si è chiuso con 3,5 milioni di passivo). Ad Aponte è stato poi offerto l’11%, gentilmente rifiutato. Una manovra che alcuni hanno interpretato in chiave speculativa e comunque come un segnale “politico” di sfiducia verso la linea di Lavarello e del direttore generale Francesco D’Amico.

Nel frattempo i commissari straordinari dell’Autorità portuale, prima di sottoscrivere una ricapitalizzazione piuttosto onerosa, hanno voluto prendere tempo per espletare tutte le verifiche contabili del caso. Il punto è che senza una nuova iniezione finanziaria la società Aeroporto di Genova non può stare in piedi secondo i criteri stabiliti dalla normativa nazionale.

Sia l’Autorità portuale sia la Camera di commercio si sono trincerate nel silenzio più assoluto. Al momento l’aeroporto è pienamente funzionante, con un direttore generale in carica e i lavori di ampliamento dell’aerostazione che procedono, così come il progetto di collegamento con ferrovia e terminal crociere. Ma le strategie a lungo termine sono tornate in discussione. I soci pubblici rimasti in gioco dovranno decidere se e come aprire ai privati: tra i soggetti che avevano risposto alla manifestazione di interesse c’erano Spinelli con Hapag Lloyd, il fondo 777 Partners, Costa Crociere e Levorato Marcevaggi. E soprattutto dovranno elaborare un piano industriale capace di traguardare il 2029 (scadenza della concessione Enac) con una società in salute.