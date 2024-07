Aeroporto di Genova, salta l’acquisizione di Msc: incertezza per l’aumento di capitale

Genova. Ore convulse per il futuro dell’aeroporto Cristoforo Colombo, lo scalo genovese il cui consiglio di amministrazione è chiamato domani a votare una ricapitalizzazione necessaria per soddisfare il raggiungimento del requisito di legge del “capitale necessario”, senza il quale la società dovrà essere sciolta. Dopo l’annuncio di Msc dell’acquisto delle quote azionarie cedute da Adr, Camera di Commercio di Genova ha bloccato l’operazione, facendo valere il proprio diritto di prelazione, e gettando però un’ombra lunghissima sul destino dell’ente aeroportuale.

Una scelta che è trapelata dai giornali: domani è prevista la riunione del cda, il cui ordine del giorno era quello di formalizzare l’acquisizione del 15% del pacchetto azionario da parte del gruppo guidato da Aponte, e poi di votare per la ricapitalizzazione della società per un valore di 4,5 milioni di euro, vale a dire la cifra necessaria per evitare lo scioglimento previsto dalla norma.

Dopo la mossa della Camera di Commercio, però, tutto sembra essere saltato e al momento non è chiaro come i due soci rimasti in partita (AdSP con il 60% e CdC con il restante 40%) si potranno comportare, anche perché nel caso non si votasse per l’aumento di capitale, potrebbero scattare in automatico le procedure di scioglimento.

Secondo indiscrezioni stampa, in queste ore Camera di Commercio avrebbe offerto l’11% a Msc, che però avrebbe rifiutato, sicuramente irrigidita da questa improvviso cambio di scenario. Una via d’uscita sarebbe quella di trovare un nuovo partner industriale che, oltre all’acquisto delle azioni, possa garantire la liquidità per il prossimo aumento di capitale. In caso contrario, i libri contabili si chiuderanno per la società che in questi anni ha gestito lo scalo genovese, e con loro tutti i progetti avviati in questi mesi per il rilancio dell’aeroporto dei liguri.