Addio numero verde, Uil polemica: “I liguri dovranno pagare per chiamare il Cup”

Genova. Dal prossimo agosto entrerà in funzione il nuovo numero a pagamento del call center CUP Liguria, con un costo variabile in base al piano tariffario dei singoli utenti.

“Quella che partirà dal primo di agosto è semplicemente un’ingiustizia: utenti spesso fragili e già in notevole difficoltà saranno costretti a pagare di tasca propria per accedere a un diritto garantito dalla Costituzione”, così Emanuele Ronzoni, commissario straordinario della Uil Liguria.

“Si tratta dell’ennesima dimostrazione della distanza ormai incolmabile tra politica e cittadini – commenta Emanuele Ronzoni – non è pensabile additare come attenuante il fatto che passando dalle app il servizio sia gratuito, o che ormai molte persone godano di chiamate illimitate sui propri piani telefonici: la politica deve pensare a tutelare tutta la cittadinanza, e specialmente chi, come gli anziani, deve affrontare un divario digitale.

Leggiamo che la Liguria segue l’esempio di altre regioni: se questo è un assaggio della tanto decantata autonomia differenziata, non osiamo pensare al resto” conclude.

E un ulteriore appello arriva dalla Uil Pensionati. “Complimenti, cara Regione Liguria: la Uil Pensionati Liguria apprende dalla stampa della rivoluzione-involuzione del numero verde per le chiamate ai Cup per prenotazioni di esami e visite – spiega Alba Lizzambri, segretaria generale Uil Pensionati Liguria – Una novità che non ci entusiasma, anzi, ci preoccupa. Le persone più anziane vengono in questo caso discriminate perché verranno invitate dal 1 agosto dalla Regione Liguria ad accedere al portale informatico Salute Simplex o a un numero a pagamento. Sembra tutto semplice ma non si tiene conto del divario digitale che affligge la popolazione più anziana che, invece, sarà costretta a pagare una telefonata per esercitare il suo diritto alla salute. Il servizio pubblico non può essere divisivo ma deve sforzarsi di essere inclusivo, soprattutto con le fasce più deboli che, spesso, comprendono le persone con più di 65 anni”.